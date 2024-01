Luis Guadalupe no pudo evitar derramar una lágrimas por la repentina partida del panameño goleador Luis Tejada, a quien tuvo como compañero en el Juan Aurich y hasta salieron campeones en el 2011. ‘Cuto’ recordó con gran nostalgia a su goleador.

“Dios me dio la bendición de haber compartido con muchos amigos y futbolistas. El ‘Pana’ Tejada fue uno de ellos y no se imaginan como era en persona, espectacular... Cuando me fui a Chiclayo coincidí con él en el avión, me miró y me dijo que ibamos a hacer grandes cosas. Ese año campeonamos”, dijo Guadalupe en una entrevista con Tele Deportes.

“Haberlo tenido hace poco en Chiclayo, verlo cuando anotaba su gol y hacia su reverencia. No saben como lo voy a extrañar, cuatro guerreros que se me están yendo (exfutbolistas de Juan Aurich) Ciciliano, Giancarlo Espejo, Edinson Chará y ahora se va mi goleador”, agregó Guadalupe con lágrimas en los ojos.

La partida de Tejada se dio durante un partido de fútbol que disputó en su país. Al parecer, un paro cardiaco fulminante acabó con el exjugador.

Su pasado en el Perú estuvo marcado por muchas victorias y tarde inolvidables con las distintas camisetas que vistió. El ‘Pana’ fue mundialista con Panamá en Rusia 2018.

“Buen hijo, padre y amigo. Mi ‘Pana’ yo sé que nos vamos a ver, llevas la delantera pero siempre te demostré el amor y era recíproco. Te amo mi goleador, como ese abrazo que te di en Chiclayo, el último”, finalizó.