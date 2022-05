Eddie Fleischman sorprendió a propios y extraños al arremeter y criticar a los dirigentes de las distintas instituciones del fútbol por no tener aspiraciones en construir equipos más sólidos y que sean más competentes por ejemplo en la Copa Libertadores.

“Estos cambios y estas propuestas porque a los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y a los dirigentes de los clubes no les importa la competitividad. Les importa pasar por caja. Tener presencia en la Copa Libertadores, ser una lágrima, una vergüenza y pasar por caja, punto. No tienen aspiraciones”, comenzó diciendo en un video que se viralizó en redes.

En ese sentido, el periodista deportivo resaltó que su comentario es estrictamente para los dirigentes que manejan mal a los clubes y solo piensan en el lucro antes que en tener un equipo competente.

“Ahora, no a los jugadores ni a los hinchas, yo sí les digo a los dirigentes son cag…, pavos, gallinas y gansos. Todo eso son, de todos los clubes. Y de la Federación sobre todo… ¡Mediocres, perdedores natos! ¡Farsantes, demagogos! Vienen huev… a la afición hace años, pero a mí no y algunos otros periodistas quizás tampoco”, dijo bastante molesto.

“Pero a buena parte del periodismo que les hace comparsa los tienen arreglados, quizás, para que hagan relaciones públicas y vendan el producto. Y el producto es malo”, agregó.

Finalmente, Eddie Fleischman cuestionó a algunos clubes que no les gusta que se los critique. “Tengo aprecio, respeto y hasta a veces relación cordial con muchos de los dirigentes, pero eso no me impide decirles que toman decisiones mediocres”, aseveró.

