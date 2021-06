Se confirmaron los árbitros encargados de dirigir el Perú vs. Brasil el jueves en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. El debut de la Selección Peruana en la Copa América 2021 tendrá terna argentina. El juez principal del duelo entre la ‘Blanquirroja’ y la ‘Canarinha será Patricio Loustau.

El árbitro estará acompañado por Gabriel Chade (primer asistente), Ezequiel Brailovsky (segundo asistente) y Facundo Tello (cuarto árbitro), mientras que el videoarbitraje estará a cargo de Mauro Vigliano y el chileno Cristian Garay (asistente VAR).

Patricio Loustau tiene un precedente que no deja muy tranquilos a los hinchas de la Selección Peruana, ya que fue señalado como uno de los principales responsables de la derrota de la bicolor ante Uruguay en las Eliminatorias para Brasil 2014, expulsando a Yoshimar Yotún y restándole importancia a una agresión sufrida por Paolo Guerrero, uno de los ausentes en el Perú vs. Brasil al no ser convocado por Ricardo Gareca.

Perú y Brasil medirán fuerzas este jueves 17 de junio desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Olímpico Nilton Santos. El partido podrá ser visto desde la señal de América TV y por DirecTV Sports, así como por la plataforma de streaming de DIRECTV GO.

Perú vs. Brasil: un duelo con sabor a revancha

Perú y Brasil vuelven a enfrentarse, luego de que se enfrentaran por la segunda fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022 en el Estadio Nacional. Aquella oportunidad, los dirigidos por Tite se impusieron 4-2, llevándose consigo los tres puntos de la jornada. Más allá de las polémicas de aquel partido, el duelo en la Copa América tiene un gusto de revancha para la ‘Blanquirroja

Para este 2021, el combinado nacional llega con nuevos rostros, entre elementos experimentados (como Gianluca Lapadula) y gente joven (como en el caso de Jhilmar Lora). El ‘Tigre’ busca darle un cambio generacional a la ‘bicolor’ y, de paso, ampliar su universo de jugadores para lo que falta de las Eliminatorias a Qatar 2022.