Cientos de perros de raza salchicha, junto a sus padres y madres humanos, tomaron los Campos Elíseos, en el centro de París, en Francia, en una jornada benéfica destinada a recaudar fondos a favor de otros canes que han sido rescatados o sufren abandono al no tener la misma suerte que estos pequeños engreídos.

Los caninos de cuerpo alargado protagonizaron “El Paseo de las Salchichas” y se ganaron los aplausos de los asistentes que realizaron donaciones en dinero.

Obra social

Miles de personas y cientos de canes de la raza dachshund (perros salchicha o teckels), muchos luciendo coloridos disfraces (como boinas parisinas, trajes de vaquero o camisas a rayas), recorrieron una distancia aproximada de 1.4 kilómetros.

El evento fue gratuito y abierto al público, organizado para recaudar fondos a favor de la asociación Teckels Sans Doux Foyer, la cual se dedica a rescatar y acoger a perros salchicha víctimas de maltrato o abandono. La fecha coincidió con la conmemoración del Día Mundial de los Animales.