La polémica derrota de Perú por 2-0 frente Chile durante la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 han desato una otra de críticas contra del director técnico Juan Reynoso. Los hinchas de la ‘Bicolor’ no dudaron en mostrar su enojo y arremetieron contra el equipo y el entrenador peruano. Sin embargo, las familias de los seleccionados también se habrían sumado al debate sobre el desempeño de la selección peruana en Santiago.

Pamela López, empresaria y esposa de Christian Cueva, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un curiosa imagen en alusión al desempeño del equipo peruano en el partido contra Chile. En el polémico post se puede ver a un cerebro jugando fútbol acompañado de un curioso emoji. Cabe señalar que la esposa del jugador de Alianza Lima compartió la controversial imagen luego de que cientos de usuarios criticaran la dirección técnica de Juan Reynoso.

Publicación en las historias de Pamela López.

El terrible rendimiento del equipo peruano fue admitido por el ‘Cabezón’ en la conferencia de prensa que dio tras el partido. Además, reconoció su responsabilidad en el desalentador resultado que nos deja en la penúltima posición de la tabla de clasificatorias.

“ No me interesa repartir culpas, me interesa más que los jugadores estén convencidos. Hoy es un día muy triste para todos, porque esperábamos otro partido y no lo interpretamos como lo esperábamos. Es responsabilidad mía y no digo más porque no quiero caer en excusas ”, declaró en conferencia de prensa.

Christian Cueva y ‘Oreja’ Flores no fueron convocados por Juan Reynoso

Como se recuerda, Christian Cueva, junto a Edison Flores no fueron convocados para la fecha doble de las Eliminatorias 2026. El técnico de la selección explicó que reconoce la importancia de ambos deportistas. Sin embargo, consideró que no tienen un buen presente en sus equipos.

“La selección no está cerrada para nada. En este caso, Christian y Edison son jugadores importantes, los estamos esperando; pero, como dije, en el buen presente de los que puedan estar en la lista, serán bienvenidos. Sé que a lo largo de la Eliminatoria nos van a ayudar, pero hoy creemos conveniente confiar en estos chicos de la liga local”, declaró Reynoso.