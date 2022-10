La modelo peruana Valery Revello no atraviesa un buen momento y es que la exesposa del futbolista la selección peruana, Sergio Peña se manifestó a través de su red social en Instagram.

Valery Revello utilizó su cuenta en Instagram para escribir un extenso mensaje en el que señala que vive hace más de 1 año en medio de una injusticia. No solo eso, la guapa modelo afirma que está cansada de guardar silencio con el maltrato psicológico al que la someten hace mucho tiempo.

La expareja de Sergio Peña asegura que ha guardado silencio por su pequeña hija pero que todo esto la está consumiendo. Incluso Valery contó que se chocó al estar con los nervios de punta y alterada.

“La verdad ya estoy cansada de callar todo el maltrato psicológico que llevo recibiendo hace más de 1 año y hoy he llegado a mi límite. Siempre lo oculto por mi hija, pero realmente ya no puedo más, sé que siempre los problemas son en 4 paredes pero esto ya me está consumiendo demasiado. Literal acabo de chocar (leve) por estar con los nervios de punta, alterada y súper ofuscada. Me hierve la sangre porque todo este tiempo se ha vivido y se vive una INJUSTICIA”, escribió en su Instagram.

Previamente, Valery Revello compartió una fotografía donde aparece con los ojos rojos y llorando con el pie de foto en el que indica: “Días buenos días malos”.

De esta manera, ahora todos se preguntan si Valery Revello se está refiriendo al papá de su hija, Sergio Peña, pues hace unos meses ella contó que el futbolista no le dio el permiso a su hija para que la acompañe a Estados Unidos mientras estudiaba.

Además, hace unas semanas, el programa Amor y fuego le preguntó sobre el tema de infidelidad y ella solo atinó a decir: “si yo hablara”.

Como se recuerda, Valery Revello y Sergio Peña habrían terminado su relación a principios de año y cada uno rehízo su vida en caminos diferentes.