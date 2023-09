El ex capitán de la selección peruana, Claudio Pizarro, ha expresado su apoyo a la posibilidad de que el lateral derecho del Silkeborg IF sea considerado por el entrenador Juan Reynoso para integrar el equipo nacional en las eliminatorias hacia el Mundial 2026.

El jugador de fútbol Oliver Sonne ya ha obtenido su Documento Nacional de Identidad (DNI), un requisito crucial para ser convocado a la selección peruana, y ahora aguarda la aprobación de la FIFA para evitar posibles complicaciones en el futuro.

En una conferencia de prensa, el ‘Bombardero de Los Andes’ comentó: “ He escuchado y leído en la prensa sobre él y que tiene la posibilidad de jugar ahora en Perú. No lo he seguido mucho, creo que voy a tener que verlo un poco más, pero creo que cualquier adición o jugador que pueda aportar en la selección va a ser importante ”, explicó el ex futbolista.

“ Si tenemos jugadores que puedan llegar a participar, competir y aportar, siempre son importantes. Ahora vamos a ver qué tal le va, obviamente hay que desearle lo mejor y que él también tenga los mejores deseos con la selección porque es lo que todos los hinchas queremos ”, agregó el peruano.

¿Oliver Sonne será convocado para el duelo contra Chile?

El entrenador Juan Reynoso revelará la lista de convocados el próximo lunes 2 de octubre al mediodía en las instalaciones de la Videna, de cara a los enfrentamientos contra Chile y Argentina, programados para el jueves 12 y martes 17, respectivamente. Se anticipa que en esa fecha solo se anunciarán los nombres de los jugadores de la Liga 1 que participarán en un microciclo.

En los días siguientes, se dará a conocer la lista oficial que incluirá a los futbolistas que compiten en el extranjero. Uno de los nombres que ha generado una gran expectación en este sentido es el de Oliver Sonne.





