Martín Távara, futbolista de club Sporting Cristal, está en medio de la polémica luego de que sufriera un accidente automovilístico en las últimas horas. El incidente ocurrió en las calles de del distrito de Surquillo y generó la preocupación del club y los fanáticos del deportista.

El entrenador brasileño Tiago Nunes, en una entrevista concedida a Liga 1 Radio, abordó el incidente y desestimó la posibilidad de que el jugador estuviera bajo los efectos del alcohol. “ Se ha generado un problema mayor de lo que ha ocurrido. Yo mismo me choqué en el tráfico de Lima dos veces. Mi suerte, en ese momento, fue que no había alguien que tome fotos. Sabemos que es complejo el tema del tráfico acá” , comentó.

Nunes también aclaró que el accidente de Távara fue causado por la negligencia del otro conductor, quien se interpuso en su camino provocando el accidente de tránsito. “ Un carro se le metió e hizo que el suyo se desbalanceé y choque con un muro. Gracias a Dios, no pasó nada con él. Estaba dentro de la normalidad. Le pregunté si estaba borracho y me dijo que no. Incluso, la gente vio que no era necesario que tenga una prueba de alcohol ”, mencionó.

Martín Tavara se pronunció tras accidente

Por su parte, Martín Távara utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y agradecerles por su preocupación. En su mensaje, expresó: “ A todos los que se han preocupado por mí, a través de mensajes y llamadas, les quería agradecer y comunicarles que felizmente estoy bien luego del incidente de anoche con mi auto. Les agradezco por las muestras de cariño y preocupación. Seguimos firmes por el objetivo. ¡Fuerza SC! ”.

A pesar del inesperado incidente, el Sporting Cristal se mantiene enfocado en su próximo enfrentamiento contra Cusco FC en la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1, donde buscan sumar tres puntos cruciales en su lucha por el título.

Comunicado de Martín Távara tras accidente.

TE PUEDE INTERESAR