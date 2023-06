Para el británico Damon Hill, los problemas de Ferrari no tienen solución en 2023, por lo que no hay que perder esfuerzos en tratar de enderezar una campaña en que los autos rojos no dan pie en bola y el neerlandés Max Verstappen domina con su Red Bull y todo indica que ganará su tercer título mundial de Fórmula 1.

El diagnóstico que Damon Hill, expiloto de Fórmula 1 y campeón del mundo en 1996, advierte que la actualidad de la escudería italiana es tan mala que Ferrari debe mirar al año que viene.

En los primeros siete grandes premios de la temporada, Ferrari solo ha subido una vez al podio, con el tercer puesto de Charles Leclerc en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Charles Leclerc es un astro muy popular con los aficionados.

Mala temporada

Los italianos han firmado el peor inicio de temporada desde 2009, logrando tan solo 100 puntos, a 187 de Red Bull, y situándose como cuarto equipo, siendo claramente superados por Aston Martin y Mercedes.

En estas siete citas, la irregularidad ha sido la nota dominante en Ferrari. La mejor muestra de ello es lo sucedido en el Gran Premio de España. Charles Leclerc no logró superar la Q1. Carlos Sainz clasificó segundo, aunque la alta degradación de neumáticos del SF-23 le hizo caer hasta la quinta posición en carrera.





Dura crítica

Damon Hill asegura que un equipo de la talla de Ferrari no puede pelear por victorias y títulos si no logra erradicar esta irregularidad. “Cuando uno está arriba, el otro está abajo. Es como si estuvieran corriendo a la pata coja siempre”, ha explicado Damon Hill en ‘Sky Sports F1 Podcast’.

Por ello, el ex piloto británico cree que en Maranello deben tirar la toalla esta temporada y centrarse en el desarrollo del coche de 2024: “Tienen que pensar en la curva de desarrollo y las restricciones de límite de costos”.





Desastre de carrera

No obstante, Damon Hill cree que el desastre de Montmeló no tiene por qué repetirse cada fin de semana: “No podemos mirar a Barcelona y decir que ahora ese será el panorama para el resto de la temporada, porque Canadá es una pista diferente, al igual que Silverstone. Todavía habrá oportunidad”.

El ex piloto cree que la pelea entre Aston Martin, Mercedes y Ferrari tendrá que lidiarse carrera a carrera, y que cada fin de semana se irán barajando en función de las características de la pista.

“En cierto modo, es divertido porque hemos visto mucha diferencia entre la actuación en un circuito y otro. Todo el mundo se está rascando la cabeza excepto Red Bull, que están cumpliendo en cada pista”, afirmó Damon Hill.





