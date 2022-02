Hablar de la selección peruana es hablar de Gianluca Lapadula. Ya desde hace un buen tiempo, el ‘Bambino’ se ha ganado un lugar en el equipo y se ha convertido en pieza fundamental en el funcionamiento del conjunto que dirige Ricardo Gareca. Y en el día de su cumpleaños, como no podía ser de otra forma, hubo saludo de la ‘Blanquirroja’

“Saludamos afectuosamente a Gianluca Lapadula, delantero de nuestra selección peruana, en el día de su cumpleaños. ¡Muchas felicidades y los mejores deseos!”, fue el texto publicado en las cuentas de redes sociales de la ‘Bicolor’ este lunes, día en que el ‘Bambino’ cumple 32 años de vida.

El aprecio y cariño hacia Lapadula también lo demostraron algunos de sus compañeros de la selección peruana. “Feliz cumpleaños, mi hermanito. Te deseo lo mejor en tu día”, escribió Alexander Callens en Instagram Stories. Por su parte, Miguel Araujo, por la misma vía, puso: “Que lo pases de lo más lindo con la familia”.

El saludo de la selección peruana a Gianluca Lapadula.

El difícil presente de Lapadula

El atacante ítalo-peruano tiene contrato con Benevento hasta mediados del 2023 y la situación actual no es de las mejores con la escuadra italiana que lucha por el ascenso. De hecho, el ‘Bambino’ no tiene actividad a nivel de clubes desde diciembre del año pasado.

El cortocircuito empezó a inicios de enero, luego de que el entrenador Fabio Caserta contara que el deportista no tenía intención de jugar más en Benevento.

“Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el Benevento. Le repetí la pregunta a los pocos días y me dijo que prefería no salir al campo contra el Monza”, dijo hace unas semanas Caserta.

Se espera que en los próximos días haya novedades sobre el futuro de Gianluca Lapadula, que debería ser uno de los fijos en la próxima convocatoria de la selección peruana con miras a las dos últimas jornadas de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.