El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, anunció esta noche acciones legales contra Leao Butrón, exarquero de Alianza Lima que defendió sus sedas en la segunda temporada en que el equipo blanquiazul perdió la categoría para bajar a Segunda División.

Aunque no precisó la vía legal a utilizarse contra Leao Butrón, el dirigente administrativo del 27 veces campeón del fútbol peruano dejó en claro que el exportero de Alianza Lima deberá “responder”.

Abogados consultados indicaron que, por lo declarado por Leao Butrón, se prevé que sea denunciado penalmente por los presuntos delitos de calumnia y difamación agravada.

¿Qué dijo Leao Butrón?

Leao Butrón cometió los presuntos delitos a través de las redes sociales, en este caso por la red social X, ex Twitter, por donde suele lanzar mensajes provocadores contra Universitario de Deportes. Ahora, Leao Butrón atribuyó un grave delito a la dirigencia de la U.





¿Qué delito atribuyó?

“Así que tienen coliseo propio, como no van a tener si no le pagan a nadie, meten cabeza a todos, hasta gente humilde ya falleció y ni eso les mueve un pelo para pagar lo que deben, meten cabeza por mills a empresas, no van a meter por unos cuantos miles a familias. #Estafafores”, tuiteó Leao Butrón contra la U.





Tipo delictivo

La estafa es un delito y Leao Butrón lo atribuye a los dirigentes de la U, lo que de no probar configura el delito de calumnia.

Al usar las redes sociales, que son de masiva difusión, también se configura el delito de difamación.

Y eso lo sabe Jean Ferrari, quien además es abogado.





¿Por qué Leao Butrón tuiteó así?

Leao Butrón acusó de estafadores a los dirigentes de la U, luego de que Jean Ferrari inauguró instalaciones de Universitario de Deportes, que son propias del club crema, y en tácita referencia a Alianza Lima indicó que no se quedarán sin luz.

La U no da vergüenza

Durante la inauguración del Coliseo Polideportivo en Lolo Fernández, Jean Ferrari declaró: “Tenemos un equipo profesional en la Liga de Vóley y lo mínimo que podíamos tener es un campo propio, no alquilado como otros, con luz, a nosotros no se nos va la luz”. Todos vieron una referencia a Alianza Lima, que cortó la luz al perder el título nacional en su estadio ante la U por 0-2.





Respuesta de Ferrari

Ante la grave acusación de estafa de Leao Butrón, delito que atribuye a Universitario de Deportes y deberá probar, también a través de Twitter contestó Jean Ferrari: “@Leaobutron ahora tendrás que responder por la vía legal todas tus afirmaciones, espero tengas los argumentos para sostener lo que escribes”.





Butrón de Segunda

Wikipedia informa sobre Leao Butrón al mundo:

“Su último partido profesional fue el 28 de noviembre del 2020 a los 43 años en la derrota por 2 a 0 frente al Sport Huancayo en el Estadio Nacional de Lima que mandó a su club Alianza Lima a la Segunda División del Perú”.