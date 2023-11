El administrador de Alianza Lima, José Sabogal, confesó que fue él la persona responsable del apagón en el Estadio Alejandro Villanueva tras perder la final de la Liga 1 2023 ante Universitario. Confirmó que la decisión fue tomada por la “seguridad de las personas” y para que no haya “heridos ni muertos”.

“Fue una decisión muy compleja, antes de entrar a la decisión, te quiero decir de donde vengo y cómo tomo decisiones complejas, para esto tengo que entrar a mi formación y a los que me han representado a lo largo de mi carrera, esos valores son la responsabilidad sobre mis actos, el respeto a los demás, la honestidad y una persona muy humana. Esos valores los utilizo para tomar una decisión como trabajador, profesional, papá, pareja, hijo y hermano. Así me desenvuelvo en mi vida, no he cambiado y no voy a cambiar”, declaró Sabogal para Liga1 Max.

“Soy consciente de que la decisión que tomé afectó a diversos públicos (...) El objetivo principal de mi decisión fue velar por la seguridad de las personas, que no haya heridos, menos muertos, y eso se cumplió”, añadió.

Sabogal también señaló que el apagón de Matute no fue un acto premeditado. “Aprovecho para descartar rotundamente un acto premeditado que vaya ante el juego limpio y la vergüenza deportiva, el objetivo fue preservar la seguridad de las personas tanto dentro como fuera del estadio”, explicó.

Agregó que no se apagaron todas las luces del estadio, pues solo se desactivaron los interruptores de la cancha y no de los interiores. “La mayoría de gente que ha visto este evento ha percibido que las luces del estadio se apagaron por completo, descarto tajantemente eso, las luces que se apagaron fueron las de la cancha, el resto de las luces han permanecido prendidas. Esto permitió la evacuación en tiempo récord de manera segura”, reveló.