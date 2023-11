Representante de Reynoso niega renuncia del 'Cabezón' y asegura continuidad en la 'Bicolor'

La continuidad de Juan Reynoso como técnico de la selección peruana parecía haber acabado . Sin embargo, el representante del entrenador peruano, Mathías Fariña, salió de negar que la Federación Peruana de Fútbol le haya pedido su renuncia como DT a el ‘Cabezón’ y aseguró su permanencia.

Como se recuerda, tras los desastrosos resultados de Perú durante las últimas fechas Eliminatorias 2026, los hinchas exigen la salida inmediata de Reynoso como DT, y tras el empate con sabor a derrota frente a Venezuela, el ‘Cabezón’ fue citado por la FPF. Sin embargo, no se habría tocado el tema de su renuncia, según Mathías Fariña.

¿Qué dijo el representante de Juan Reynoso?

En un inicio, el representante de Juan Reynoso acabó con las especulaciones y aseguró que la FPF haya solicitado la renuncia del DT. “Es lógico, pero sí hemos tenido diálogos en las últimas horas. No nos han comunicado de parte de la FPF si hay algo sobre el despido”, comentó para PBO.

Además, explicó que a pesar de los resultados, la FPF pretendería respetar el contrato con el técnico peruano. “ Estamos pidiendo la continuidad del proyecto deportivo de Juan Reynoso. Cuando se firmó el contrato se fue muy claro entre todos que esto no es un tema de resultados si no de un proceso largo. Esta situación se habló de antemano, si no no hubiese arreglado Juan. No es un tema de plata. Queremos que se cumpla con lo sustancial que es el trabajo del cuerpo técnico ”, agregó.

Fariña también quiso despejar cualquier duda sobre la situación actual de Reynoso, enfatizando que sigue siendo el director técnico de la selección peruana y que no tiene intenciones de abandonar el equipo. “ Juan Reynoso sigue siendo el técnico de la selección peruana y no se va a bajar del barco. Por ahora nadie habló de números ”, finalizó.