Con sobrepeso y para el olvido: ¿Por qué jugó Jefferson Farfán y quién dio la orden en Alianza Lima?

Alianza Lima tenía el marco perfecto para vencer a su máximo rival, Universitario de Deportes, en Matute. Sin embargo, el cuadro de Carlos Bustos se vio superado por los cremas, que vencieron 2-0. Y aunque el resultado es obviamente negativo para los blanquiazules, el mal sabor de boca en el hincha íntimo se propició en el minuto 84, cuando Jefferson Farfán ingresó al campo y volvió a jugar luego de casi diez meses de para. Tras el pitazo final, la pregunta se hizo obvia: ¿Para qué entró la “Foquita”?

Un intrascendente Farfán al campo

Jefferson Farfán no jugaba un partido oficial desde el 28 de noviembre del 2021. Más de 9 meses, cercano a los 10. Pese a eso, con el resultado 2-0 en contra y tras apelar a la categoría goleadora de Wilmer Aguirre; el técnico Carlos Bustos terminó por hacer entrar a la “Foquita”.

El resultado parecía obvio apenas segundos después de ver a Farfán en el campo y advertir su notorio sobrepeso, su falta de fútbol y su quizá temor espontáneo a pelear las divididas por cuidar su rodilla (la razón de sus lesiones y su larga para). En casi 10 minutos que estuvo en el campo, Alianza Lima casi jugó con 10 y se puso al nivel de Universitario, que también jugaba con 10 por expulsión de Succar.

Tal vez lo más lógico hubiera sido aprovechar la superioridad numérica, pero Carlos Bustos prefirió apostar por la experiencia, el azar, la suerte. Y así, parece complicado ganar un clásico. Peor aún intentar remontar un 2-0.

¿Por qué ingresó Farfán?

No es la primera vez que Carlos Bustos apela a todo lo que tiene para buscar el resultado y llena el equipo de atacantes. Lo ha hecho antes. Esta vez tuvo a Aguirre y lo puso, también a Arley. Farfán era una opción desde que fue incluido en la lista final y quedó en banca.

Un jugador de la experiencia y trayectoria de Jefferson Farfán puede resultar útil aunque sea por unos minutos. Aunque hubo una variante que tal vez no se tomó muy en cuanta: el largo tiempo de para de Farfán. Casi diez meses fuera le podían jugar en contra en un partido tan caliente, y así fue.

Otro factor preocupante es el notorio sobrepeso. Si no estaba al 100% físicamente, quizá lo más prudente era no tomarlo en cuenta, pues además de ponerlo en riesgo, colocar a un jugador que no está listo es complicar al equipo.

¿Hubo presión porque juegue Farfán?

Jefferson Farfán tiene pocas chances de renovar para el 2023 en Alianza Lima con un 2022 sin jugar . Siendo así, este era su último clásico y durante la semana el tema de la vuelta de Farfán sonó muy fuerte. Más aún cuando apareció en la lista final y en banca de suplentes pese a no jugar desde noviembre del 2021.

Si no estaba en condiciones físicas y no había sumado minutos durante todo el año, por qué fue expuesto en un partido tan trascendental como el clásico. Peor aún, por qué fue la gran apuesta de Alianza Lima para intentar salvar un partido que se perdía por dos goles. Si claramente Farfán no estaba en condiciones de responder a la exigencia.

Finalmente, en conferencia de prensa Carlos Bustos explicó el ingreso de Farfán, aunque sin dar muchos detalles: “Se sintió bien y todos acordamos que él podía estar unos minutos. Eso fue todo lo que ocurrió. Está haciendo un gran esfuerzo por volver. Habíamos planificado 10 minutos”.