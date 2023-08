Al empatar 1-1 con Deportivo Garcilaso la noche del sábado de local, en el estadio Monumental, Universitario de Deportes resignó dos puntos clave que lo ponen en la picota, para algunos casi fuera, del título del torneo Clausura y del título de la Liga 1 del 2023.

Ante ese empate que puede hacer que este domingo se dispare el puntero Cristal, si vence de local al en el papel fácil Municipal, el entrenador de la “U”, Jorge Fossati, dio sus impresiones apenas culminado el cotejo.





Jorge Fossati habló de una “pesadilla”, de “nerviosismo” para definir y, además, de las expulsiones de dos de jugadores clave de su plantel. Lo hizo mientras algunos hinchas ya reclaman su salida.





Habla de una pesadilla

Jorge Fossati recalcó que el empate ante Deportivo Garcilaso complica la lucha por el título y, aunque fue más sereno que los hinchas, que hablan de que se perdió toda posibilidad, indicó que es difícil de explicar cómo Universitario no pudo llevarse los tres puntos del partido en que casi media hora tuvieron un jugador más en la cancha.

Flores es expulsado por reaccionar ante una falta que sufrió. Fotos: Jesús Saucedo / @photo.gec

“Un partido difícil de explicar desde mi punto de vista. Creo que iban cinco minutos de juego y llevábamos cuatro situaciones de gol. Si el primer tiempo termina con un resultado favorable a Universitario con un score abultado, nadie se podía extrañar, por eso digo que es difícil de explicar. Parecía más una pesadilla o ver que vas al vestuario 0-1, una cosa que yo por lo menos con mi poquísima sabiduría de fútbol no tengo cómo explicarlo”, declaró Fossati.





“Muy difícil explicar”

En conferencia de prensa, Fossati comentó que “en el segundo tiempo, gracias a Dios, conseguimos el empate enseguida”, pero no fue suficiente para anotar un gol más, el del triunfo.

Abundó que, tras el 1-1, “seguimos buscando ante un equipo que trató de hacer su trabajo de la mejor manera defendiendo, seguimos creando situaciones y es muy difícil explicar cómo no terminaba en gol”.

“En ese segundo tiempo tuvieron un par de contragolpes. Lo que tratamos de hacer fue irlo a buscar, pero con el mayor orden posible para que pudiéramos, más allá del nerviosismo”, aseveró el entrenador de la “U”.





Expulsiones

Las expulsiones de Aldo Corzo y de Edinson Flores, este último por agredir a un rival, fueron abordadas por Fossati.

Al respecto, lamentó las expulsiones y trató de explicar los cambios.

“Teníamos dos zagueros de los tres con amarilla. Saco a uno de ellos por eso y me terminan expulsando al que no tenía amarilla, pero sí es producto del que estaba ahí todavía con la amarilla está condicionado. No creo que a Williams (Riveros) se le hubiera ido el rival si no tenía amarilla”, recalcó sobre la expulsión de Corzo, quien frenó un contraataque de Garcilaso hacia el arco con una falta por detrás.

Acá el video de la conferencia por GolPerú:





