Juan Reynoso, DT de Perú, no tomó con importancia la dura estadística sobre los 0 tiros al arco que hizo la ‘bicolor’ en los tres partidos disputados por las Eliminatorias 2026.

Reynoso, fiel a su filosofía, alegó que todo se trata de cómo se interpreta el juego. “Lo que me dice la estadística es cuestión de interpetración, ¿qué es disparo al arco? Yo vi que tiramos al arco y no fueron quizas a la portería, Chile pudo haber tirado tres que Gallese las agarró (...) Hoy las estadísticas hablan más de expectativas de gol y contra Chile estuvimos casi ahí”, explicó en conferencia de prensa.

El DT de la ‘blanquirroja’ restó importancia a las críticas y calificó a quienes priorizan las estadísticas como personas “que no entienden” cosas del juego.

“Es muy subjetivo, yo ahora cuando priorizan la estadística interpreto que no entienden tantas cosas del juego . En este caso, no es tan así, termina siendo tiros al arco. ¿El tiro de Paolo, que chocó en el travesaño, no es tiro al arco?”, indicó

“ No me queda claro hacia dónde van con esas estadísticas, hoy el fútbol habla de expectativas de gol y no tanto de tiros al arco” , finalizó el seleccionado.

Renato Tapia volvería ante Argentina

Luego de una lesión, el volante Renato Tapia (Celta de Vigo) quedaría habilitado para regresar de titular en el once frente a la campeona del mundo.

“Renato está mejor, prácticamente está como para entrar en la lista de 23 y solo falta decidir si es al inicio o durante el juego”, contó Reynoso.

¿A qué hora juegan Perú vs, Argentina?

Perú vs Argentina se disputará este martes 17 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Nacional de Lima. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela será el encargado en dirigir el partido.

Bajas en Perú

En las últimas horas se conoció que Carlos Zambrano y Christofer Gonzáles no estarán disponibles frente a Argentina, al igual que Marcos López (acumulación de amarillas).

Se indicó que ambos jugadores no acompañaron al grupo al entrenamiento previo al encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Nacional. Zambrano habría sufrido una lesión por un fuerte golpe. Sobre Gonzáles, su ausencia también es por lesión.

Posible alineación de Perú

Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens (vuelve), Miguel Trauco, Pedro Aquino o Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Bryan Reyna, André Carrillo y Paolo Guerrero.

Se espera que Piero Quispe al igual que Oliver Sonne, puedan debutar con Perú en este encuentro.

¿Qué canales transmitirán el partido?

América TV (canal 4), Movistar Deportes (canal 003 o 703 en HD) y de ATV (canal 9).