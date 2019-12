Juan Pablo Vergara, el medio campista del club Binacional, falleció la noche del último lunes en la ciudad de Juliaca, luego de sufrir un terrible accidente automovilístico en la carretera Puno - Juliaca. El jugador de 34 años ingresó al quirófano de la Clínica Americana de Juliaca, donde fue trasladado, pero falleció horas después.

“Lamentamos esta irreparable pérdida y expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia. Hasta siempre, Juan Pablo”, indicó la institución en las redes sociales.

Últimas palabras

Juan Pablo Vergara era titular indiscutible del Binacional, equipo que próximamente iba a disputar la final del título nacional del fútbol peruano. Solo tenía que esperar conocer a su rival: Alianza Lima o Sporting Cristal.

"Es mi primera final y voy a ir con todo”, le dijo al periodista deportivo Jorge Solari Casella.

El hombre de prensa recordó el encuentro que sostuvo con Juan Pablo Vergara la semana pasada con motivo de una entrevista por la final nacional de la Liga 1.

“La semana pasada, antes de dejar Juliaca, llamé a Juan Pablo Vergara y le pedí hacer una nota, me dio el número de Rodriguez y Tello porque él vivía en Puno, pero a la hora me llamó y me dijo ‘chato yo voy porque Aldahir es un dormilón y te va a fallar’ (...) Aldahir no llegó y él viajó de Puno a Juliaca para ayudarme con la entrevista, Tello si apareció y luego de la nota nos tomamos esta foto... Siempre risueño me dijo al final: ‘mi hermano, yo sé que te gustan las apuestas, métele a Binacional, te vamos a hacer ganar’”, escribió el periodista en Twitter.

La foto ha quedado inmortalizada en las redes sociales.

“'Es mi primera final y voy a ir con todo’. Luego quedamos en un cebiche en Lima luego de la final. Un tipazo, siempre dispuesto al diálogo y con muy buena onda, hoy su chispa está arriba y desde allí cuidará de su familia. Descansa en paz “Pioxi” y gracias por la ayuda de siempre”; recordó Solari.

En su cuenta de Instagram, el jugador también compartió una fotografía con su familia y tenía el mensaje: “Únicos en el planeta...”