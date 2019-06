Lorena Álvarez y su ácida crítica tras clasificación de Perú: "Yo no aplaudo la mediocridad"

Mientras muchos hinchas peruanos celebraban la clasificación de la 'Blanquirroja' a los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, algunos personajes no perdonaron que los dirigidos por Ricardo Gareca hayan tenido que esperar resultados de terceros para ver si alcanzaban un cupo.

Como se sabe, Argentina venció por dos goles a cero al combinado de Qatar; y Colombia ganó por la mínima diferencia a Paraguay, permitiendo la clasificación de Perú a la siguiente etapa del torneo.

Ante estos resultados, la periodista Lorena Álvarez lanzó una dura crítica a la Selección Peruana.

"Nos merecíamos regresar a casa. Colombia y Argentina hicieron su chamba. Meter goles y ganar sus partidos. Yo me quedo con las palabras de Oblitas tras el Mundial, 'hay que acostumbrarnos a celebrar los triunfos'", escribió en Twitter.

A esto agregó que no le gusta el desenvolvimiento de Perú en la Copa América, por lo que espera que el combindo patrio mejore su desempeño.

"No digo las cosas para ser popular sino lo que pienso. No me gusta el Perú de esta Copa América. Los sigo alentando y amo a mi selección pero yo no aplaudo la mediocridad. Espero ver otro Perú en cuartos"; refutó a sus seguidores que la cuestionaron en las redes sociales.

"Yo miro solo lo que Perú ha venido haciendo y no me parece que merecían pasar a segunda ronda (...) Los amo pero no soy ciega"; añadió.