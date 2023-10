Tras la lamentable derrota de la ‘Bicolor’ ante Chile, las críticas contra el director técnico de Perú, Juan Reynoso, no han parado, y ahora el exfutbolista Reimond Manco lanzó duros comentarios contra el entrenador peruano , pues cuestionó su planteamiento y estrategia.

Reimond Manco utilizó sus historias de Instagram para criticar a Reynoso al asegurar que el ‘Cabezón’ no sabe sacar provecho a la selección y planteó una formación “atemorizada” que nunca llegó a la ofensiva.

“ Era de esperarse con una formación tan defensiva... ¡La mejor defensa de Perú siempre fue el ataque! Entiendo ya que ser cautos, pero, de ahí a una formación que más parece miedo mmmmm. Es mi humilde opinión ”, escribió el ‘exjotita’.

El exfutbolista continuo y dejó entrever que Juan Reynoso no sabe como manejar al equipo para sacarle el máximo provecho. Sin embargo, pidió que se siga apoyando al equipo. “ ¡La Eliminatoria es laaaaarga y los muchachos se fajan! Pero es como si tuvieras un Ferrari y no lo sepas manejar. Recuerden que no es la flecha, es el indio, así que a seguir apoyando ”, sentenció el Reimond.

