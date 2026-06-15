Los “Panzers” están de vuelta. Alemania, que en los últimos dos mundiales se fue del torneo en la primera ronda, ahora va en serio. El cuadro germano se estrenó en el Grupo E goleando 7-1 a la debutante Curazao que pudo llevarse diez goles si los delanteros europeos estaban más acertados de cara a portería.

Sobre el campo de juego del NRG Stadium de Houston, se citaron un tetracampeón del mundo y un cuadro que está en el puesto 88 del ranking FIFA. Se sabía que los alemanes arrollarían a su rival y sólo quedaba saber por cuántos tantos. A la hora de la verdad, los pupilos de Nagelsmann hicieron valer todo su poderío y liquidaron a un rival que pagó caro su derecho de piso en esta clase de torneos.

PALIZA

Los caribeños, que recién compiten a nivel oficial desde el 2011, quisieron jugar de tú a tú y eso ante un gigante trae malas consecuencias. A los 6’ Felix Nmecha luego de una gran dejada de Florian Wirtz abrió la cuenta.

Curazao tocó el cielo sobre los 21’. Livano Comenencia aprovechó un error en la defensa alemana y puso el 1-1. Este tanto enfadó a los “Panzers”, que bien dirigidos por Jamal Musiala, salieron en busca del partido. Nico Schlotterbeck (38’) y Kai Havertz de penal (45+3) cerraron el primer tiempo con un 3-1.

En los segundos 45’, Alemania pisó el acelerador y no tuvo piedad con su rival. Fiel a su estilo de no perdonar, el combinado europeo desarrolló su mejor juego y así llegaron cuatro tantos más. Jamal Musiala (47’) hizo el cuarto. El lateral Nathaniel Brown (68’) se sumó a la fiesta y marcó el 5-1. El ingresado Deniz Undav (78’) aprovechó los minutos que le dieron y convirtió el 6-1. Kai Havertz (88’), una de las figuras del partido, cerró el marcador a los 88’ y confirmó que llega motivado y en buen momento al Mundial.

Curazao se fue con un sabor agridulce, se llevó una goleada de escándalo, pero le hizo un gol a la todopoderosa Alemania, algo que no todos consiguen en una Copa del Mundo.