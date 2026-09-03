La segunda edición de la Copa Sol continúa avanzando y este domingo 6 de septiembre disputará su tercera fecha en el Colegio Melitón Carvajal, en Lince. El torneo, organizado por UNACEM junto a su marca Cemento Sol, reúne este año a más de 330 niñas y busca seguir generando espacios para que futbolistas de categorías menores puedan competir, aprender y desarrollarse a través del deporte.

Bajo el lema “Más niñas en la cancha”, la Copa Sol 2026 cuenta con cuatro categorías: Sub-8 Formativa, Sub-10 Formativa, Sub-12 Formativa y Sub-12 Competitiva. El campeonato se juega durante cinco domingos consecutivos, desde el 23 de agosto hasta el 20 de septiembre.

ASÍ VAN

Luego de las dos primeras jornadas, la competencia empieza a definir a los equipos que toman ventaja en sus respectivos grupos. En la Sub-8 Formativa, Academia Roma se ubica en el primer lugar con seis puntos tras ganar sus dos encuentros, seguida por Villa Libertad Girls y CEF Pumas, ambas con tres unidades. En la segunda fecha, Academia Roma venció 4-0 a CEF Pumas, mientras que Villa Libertad Girls se impuso 3-0 ante EFB Girls.

En la Sub-12 Formativa, CEF Pumas también suma puntaje perfecto y lidera con seis unidades. Semillero de Villa y Escuela de Boca registran tres puntos cada uno, mientras que Cantera de Valores buscará sumar sus primeras unidades en las próximas jornadas. Entre los resultados de la fecha anterior, CEF Pumas derrotó 3-1 a Semillero de Villa y Escuela de Boca ganó 1-0 a Cantera de Valores.

La competencia también viene dejando encuentros destacados en las demás categorías. En la Sub-10 Formativa, Colegio Reina de los Ángeles consiguió una victoria por 2-1 frente a Cantera de Valores. Mientras tanto, en la Sub-12 Competitiva, Sporting Cristal venció 2-0 a Universitario y Balón Rosa superó 3-0 a Cruzeiro Perú.

“La Copa Sol nació para demostrar que el fútbol femenino empieza desde la infancia y que las niñas necesitan más espacios donde puedan competir, desarrollarse y disfrutar del deporte. Verlas volver a la cancha cada semana y compartir esta experiencia con sus equipos y familias refleja precisamente lo que buscamos con esta segunda edición”, señaló Claudia Rivero, Gerente de Marketing de UNACEM.

La tercera fecha se realizará este domingo 6 de septiembre en el Colegio Melitón Carvajal, en Lince, donde continuarán los encuentros de las cuatro categorías. El ingreso es gratuito y abierto al público, por lo que familiares, amigos y aficionados al fútbol podrán asistir para acompañar y alentar a las participantes.

La Copa Sol forma parte del ecosistema de apoyo al fútbol femenino impulsado por Cemento Sol, que incluye el respaldo a la Liga Femenina, iniciativas de visibilidad para jugadoras referentes y el Team Sol, conformado por las futbolistas profesionales Adriana Lúcar, Xioczana Canales y Alondra Vílchez, además de acciones orientadas a promover la práctica deportiva desde edades tempranas.

La Copa Sol 2026 continuará los domingos 13 y 20 de septiembre, fecha en la que se desarrollará la jornada final del campeonato.