Un candidato salta a la cancha. El Mercedes Benz Stadium de Atlanta será escenario hoy (11:00 a.m./ Dsports) del estreno de España en la Copa del Mundo.

“La Roja”, por el Grupo H, enfrentará a Cabo Verde que debuta en los mundiales. Los dirigidos por Luis de la Fuente son favoritos para quedarse con el torneo y ahora llegó el momento de demostrarlo.

Los números de la vigente campeona de Europa meten miedo y más a un rival que no tiene experiencia en este tipo de competiciones.

Su última derrota fue hace casi un año por penales en la Conference League ante Portugal. Luego el combinado español se mantuvo invicto y desplegó un gran fútbol con un promedio de gol de 2.8 por partido.

Su goleador Mikel Oyarzabal lleva 8 tantos en 6 encuentros y 16 porterías en cero en sus últimos 31 partidos confirman la solidez de los del Viejo Continente.

Lamine Yamal, estrella de España, está totalmente recuperado de una lesión, pero iniciará las acciones desde el banquillo por precaución. Lo mismo ocurrirá con Nico Williams que es el extremo izquierdo del equipo. El once de los ibéricos sería: Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Fabián, Pedri; Ferran, Oyarzabal y Baena.

ALGO MÁS

En un vibrante partido, Países Bajos y Japón empataron 2-2. Los asiáticos iban abajo y lograron igualar cerca del final.