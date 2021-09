Una de las acciones más polémicas que tuvo el enfrentamiento entre Perú y Brasil, por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022, fue protagonizada por Neymar y Alexander Callens. A poco del final, el atacante de la ‘Canarinha’ agredió al defensa y solo fue amonestado.

Sobre los 90 minutos, ‘Ney’ no soportó la férrea presión del jugador que milita en el New York City y respondió con un golpe en la cara. Si bien el árbitro Wilmar Roldán vio todo, decidió mostrarle la cartulina amarilla y no la roja. Tampoco hubo intervención del VAR.

El ‘Scratch’ mandó en Recife

En una noche de doble récord, en la que Neymar fue gladiador y mago a la vez, Brasil venció 2-0 a Perú en Recife y estiró su racha de victorias seguidas que lo mantiene líder solitario del clasificatorio sudamericano hacia Qatar 2022.

Show Player

Con ánimo de disputarle el protagonismo a su amigo Lionel Messi, que este jueves superó a Pelé como máximo artillero de una selección sudamericana, el ‘10’ de la ‘Seleçao’ se anotó una asistencia y un tanto.

En el minuto 14, el astro del PSG robó una pelota al zaguero Anderson Santamaría para luego asistir a Everton Ribeiro, quien de zurda venció a Pedro Gallese. Y después, en el 40, empujó una pelota debajo del arco tras un remate del volante del Flamengo que se coló entre los defensores incas.

Con información de AFP.