El capitán de la Selección peruana Paolo Guerrero expresó sus sensaciones tras el empate 1-1 con Uruguay en el Estadio Nacional por las Eliminatorias Qatar 2022.

El 9 de la ‘Blanquirroja’ confesó sentirse muy “presionado” tras su regreso a las canchas de fútbol.

“Hicimos un partido redondo, faltó culminar... Tuvimos muchas chances y tenemos que ser más contundentes en la definición... Hoy teníamos que ganar, pero todavía falta. Hemos demostrado que fuera de casa también somos más fuertes”, comenzó diciendo.

“Este es mi primer partido desde que volví de 90 minutos, me siento muy presionado de la cabeza, conforme vaya trabajando con mis compañeros me voy a sentir más cómodo para encontrarme con ellos, para jugar más sueltos, me siento un poco presionado”, añadió.

Por último, el novio de Alondra García Miro señalo que a pesar del empate con los ‘charrúas’, Perú todavía chances para obtener un cupo para el Mundial Qatar 2022.

“Todavía falta mucho, todavía falta muchos partidos de visitante, faltan muchos partidos en casa. Tenemos que ganarle a Venezuela”, sentenció.

Fotos y Video: (GEC | Latina TV).

