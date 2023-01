Paco Bazán no se quedó callado y felicitó a Paolo Guerrero por llegar a un acuerdo con Racing Club de Argentina. Sin embargo, el exarquero tampoco dejó pasar por altoque, algunos hinchas de Alianza Lima no quisieron que el delantero firmara para la blanquiazul en esta temporada 2023.

“Lo dije siempre: Paolo Guerrero es un delantero de corte internacional, es un crack. ¡Qué te duela!” , dijo el exfutbolista, quien volvió a referirse al dolor que sentirían algunos por esta noticia.

“Ahí va Paolo, yo sé que te duele porque lo menospreciaste, lo maltrataste y te agrandaste y porque le faltaste el respeto. Paolo Guerrero sigue vigente, es el goleador histórico de la selección peruana y muy apreciado y valorado en el extranjero”, agregó.

Por otra parte, Paco Bazán aplaudió que el popular ‘Depredador’ haya decidido seguir su carrera deportiva en el extranjero. “Paolo Guerrero ya es jugador de Racing Club de Avellaneda, un grande de Argentina, que el año que pasó, salió subcampeón”, finalizó diciendo.

Recordemos que recientemente, Paolo Guerrero causó revuelo en las redes sociales tras publicar una fotografía donde confirmaría que ahora pasó a las filas del Racing, motivo por el que algunos hinchas le reclamaron por qué no aceptó la propuesta de la blanquiazul. “Alianza no me quiso, me dijeron que no tenían interés”, respondió el pelotero a un seguidor.

