Paolo Guerrero se sometió a los exámenes médicos en el club deportivo Universidad César Vallejo, requeridos por la Federación Peruana de Fútbol.

El jueves 22 de febrero el “Depredador” de 40 años arribó a Trujillo y saludó a sus nuevos compañeros de la UCV, con quienes realizó el entrenamiento; incluso se observó el primer “gol” de Guerrero, aunque como parte de los ensayos.

Ahora, el delantero pasó por los exámenes médicos respectivos, y así completó el último trámite para quedar habilitado y debutar con el cuadro trujillano.

Roberto Mosquera, entrenador del UCV, dijo que lo cuidarán para cuando sea convocado nuevamente a la selección peruana. “A este tipo de jugadores hay que cuidarlos, pasa por una evaluación física. Vamos a evaluarlo y, después, cuando Paolo Guerrero esté bien, lo vamos a utilizar. Tenemos que ponerlo en condiciones. Es la primera vez que juega en un equipo peruano”, indicó.

“No depende de qué partido es, no me apuren. A este tipo de jugadores hay que protegerlos y ponerlos cuando están realmente bien para no olvidar al Paolo que tantas alegrías nos dio”, refirió.

Es difícil que Paolo Guerrero esté en el partido contra Deportivo Garcilaso, pero estaría en duda si debuta con Cusco FC el 2 de marzo o contra Sport Huancayo el 7 de marzo.

La presentación pública de Guerrero, sería el próximo martes 27 de febrero, según informó Richard Acuña, presidente del deportivo Universidad César Vallejo.

