Paolo Guerrero regresó a Lima hace algunos días y comenzó a entrenar desde este último miércoles. El delantero, que no ha fichado por un equipo hasta el momento, señaló que su lesión a la rodilla ya es parte del pasado y espera volver a su forma física.

“La rodilla me está respondiendo bien. Lo dije desde un principio, he venido aquí para trabajar, para sentirme bien hasta que yo encuentre un equipo. De la rodilla clínicamente estoy bien, me viene respondiendo”, declaró el ‘Depredador’ a Canal N en su salida de la Videna.

Por otra parte, el atacante de la selección peruana también se refirió a la lista lista de convocados que Ricardo Gareca presentará este viernes con miras al partido ante Nueva Zelanda y el repechaje.

“No me hablen de la lista (...). No sé si me van a llamar o no. Yo me mantengo en actividad porque necesito volver a jugar. El doctor me dio el alta médica para entrenar y me estoy poniendo bien. Hice trabajos reducidos y con pelota”, agregó.

¿Cuándo jugó Paolo Guerrero por última vez?

Paolo Guerrero no juega desde el 7 de octubre del 2021 en la victoria (2-0) ante Chile en Lima por las Eliminatorias de la Conmebol. En dicha oportunidad, el delantero inició las acciones y cedió su lugar a Jefferson Farfán a los 62 minutos. Luego del compromiso, el atacante se alejó de las canchas para iniciar su recuperación por la lesión a la rodilla.