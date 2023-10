La infidelidad cometida por el futbolista Paolo Hurtado con Jossmery Toledo, a su aún esposa, Rosa Fuentes, parece haberle traído terribles consecuencias. Y es que Sergio Ludeña, director del club Cienciano del Cusco, confirmó que el jugador no continuará en sus filas, ni lo tendría como proyecto para el 2024.

“El jugador ya no pertenece al club Cienciano desde el día sábado. Ellos tienen un contrato con el club hasta el último partido de la temporada”, comenzó diciendo para el programa ‘América Hoy’.

En ese sentido, pese a que no quiso dar mayores detalles sobre los motivos de su separación, señaló que no habrían tenido problemas con su conducta deportiva. “Él no está en el proyecto 2024 . (Su conducta) Todo bien. Vuelvo a decirte, ya no es un jugador nuestro y creo que hasta ahí compete opinar” , agregó.

El administrador del club también manifestó que no tienen pensado contratar a Paolo Hurtado en los siguientes meses a raíz de su escándalo con la farándula. “ Tampoco es jugador del club. No hemos pensado en renovar con él, tampoco está dentro de los planes , finalizó.

