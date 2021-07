¡Grave denuncia! La selección peruana cayó 1-0 ante su similar de Brasil por las semifinales de la Copa América 2021. Tras finalizar el encuentro, Pedro Gallese arremetió con todo contra el árbitro chileno Roberto Tobar.

Según el golero peruano, el colegiado se comportó de manera ‘arrogante’ con los futbolistas de la “blanquirroja”, incluso los insultó.

“No te podías acercar a hablar con el colegiado porque ahí insultaba a los compañeros”, indicó Gallese.

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, también se refirió sobre la actitud del árbitro Roberto Tobar durante el partido contra Brasil.

“Yo nunca hablo de los árbitros y de los arbitrajes. No voy a decir absolutamente nada sobre la decisiones, todos nos equivocamos, pero sí sobre el trato hacia los jugadores. Los árbitros están para darle calma a los jugadores dentro del campo de juego, no para agredirlos, ni para tratarlos mal porque todos estamos en una situación de adrenalina pura y tensión pura, que lleva este deporte”, increpó Ricardo Gareca.

“Ellos (árbitros) son los que mejor trato deben dar con relación a los jugadores. Lo que he notado un poco de afuera y un poco de lo que me han informado de adentro, es una mejora en el trato de los árbitros para con los jugadores. Si hay algo que tengo que resaltar, es esto. No es un tema menor (...) me entero de estas cosas en el vestuario y creo que es algo que hay que revisar y a lo hay que prestar atención”, añadió el ‘Tigre’ en conferencia de prensa.

