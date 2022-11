El periodista de Latina, Paul Pérez, asistió como parte del equipo de periodistas del canal oficial del mundial en Perú a la conferencia de prensa que brindó el técnico de Argentina, Lionel Scaloni ad portas de jugar su primer partido en Qatar 2022, frente a la selección de Arabia Saudita.

Paul Pérez reveló al programa Latina noticias que le entregó un chullo peruano que siempre lo acompaña en todos sus viajes alrededor del mundo y que para él es su cábala, por lo que sintió la necesidad de entregárselo al entrenador de los argentinos.

“La conferencia prensa de Lionel Scaloni es una conferencia de prensa que me sonó familiar con mucha buena onda, extendiéndose más de lo que debía. Entonces cuando terminó la conferencia de prensa me le acerqué a Scaloni que atendió a la prensa, conversó con algunos colegas y saqué el chullo que iba en mi mochila roja y se lo entregué”, explicó el reportero.

En las imágenes, se ve los precisos momentos en las que el periodista le entrega el chullo peruano, un emblema de la cultura peruana, que en innumerables ocasiones se suele regalar a los visitantes extranjeros como parte de nuestra identidad.

“Le dije, como símbolo de amuleto se lo damos de parte de todo el Perú, ojalá que tenga una buena copa del mundo y que Argentina pueda salir campeón. Yo le entrego el chullo y él me agradece e inmediatamente me extiende la mano y me dice: “muchas gracias ¿de dónde?”. De Perú, le digo, para mí es un amuleto, yo lo llevo a todos lados porque me da suerte y me dijo: “muchas gracias”, agregó.

De esta manera, el periodista señaló que su anhelo es que Argentina, junto a Lionel Messi, se lleve y alcen finalmente la Copa del Mundo de Qatar 2022, uno de los trofeos que la ‘pulga’ aún no tiene en su vitrina.