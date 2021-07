Perú y Paraguay abrirán el viernes 2 de julio en Goiania (Brasil) los cuartos de final de la Copa América 2021. Los dirigidos por Ricardo Gareca llegan a cuartos con el sabor dulce de la victoria ante Venezuela (1-0), el empate de atrás ante Ecuador (2-2) y la victoria ante Colombia (2-1). En el olvido quedó la humillante goleada 4-0 que le propinó Brasil en el debut.

Serán noventa minutos y penales - si hay empate - para definir que equipo enfrentará en la semifinal al ganador del partido que en Rio de Janeiro jugarán Brasil y Chile. El partido está programado para las 16:00 (hora peruana) en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

Tras clasificar a cuartos de final quedando en el segundo lugar de su grupo B, la selección peruana está en boca de todos. Esta vez, un periodista argentino de Direct TV opinó que Perú no seguirá avanzando en Copa América y perdería ante Paraguay.

“No lo veo a Perú firme, lo veo con un plantel con una alta edad, no lo veo firme. Más allá que (Ricardo) Gareca es una inminencia y no está en duda en Perú, no veo un equipo firme”, expresó el periodista, desatando diversas reacciones en redes sociales.

Técnico de Paraguay respeta a Perú

“Es un equipo que hace tiempo que juega bien, que se asocia que tiene elaboración con tiempo peligrosa en ataque”, comentó Eduardo Berizzo.

El técnico considera que su equipo tiene que jugar un encuentro en el que salgan a relucir todas sus virtudes y calificó a su Paraguay de “un equipo intenso, de ida y vuelta, muy agresivo en la recuperación de la pelota” y con el balón detenido como gran arma.

La selección peruana regreso a Goiânia para entrenar y prepararse para su encuentro en cuarto de final contra la selección paraguaya. (Fuente: América TV)

