El productor musical Sergio George admitió que el tema “Ulala” que lanzó Yahaira Plasencia no tuvo éxito. “Hay que decir la verdad, Ulala no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira se acabó'. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, comentó. Este mensaje contradice lo que dijo la salsera en mayo, de que ‘Ulala’ era una expresión popular en Perú. | VIDEO: Instagram