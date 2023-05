El astro francés del balompié Kylian Mbappé aseguró que “el año que viene jugaré en el PSG, todavía tengo contrato”, pero para junio de 2024 podría irse porque no habló de activar su renovación hasta 2025, algo que debe hacer el presente mes.

Mbappé habló tras recibir el premio al mejor jugador de la Ligue 1. Es la cuarta vez consecutiva que el delantero parisino gana el trofeo. El futbolista del PSG agradeció la elección en el momento de recoger el galardón de la Ligue 1.

"Es un placer dejar mi nombre en la historia del campeonato de mi país", dijo Mbappé.





Un año más

Mbappé quiso despejar dudas sobre su futuro y aseguró que la próxima temporada jugará en el PSG.

"Estoy muy contento por la renovación (ahora hace justo un año). El año que viene jugaré en el Paris Saint-Germain, todavía tengo contrato, cumpliré mi contrato", indicó.





Mejor que Messi

Mbappé ha sido elegido mejor jugador del campeonato por delante de Seko Fofana (RC Lens), Jonathan David (LOSC), Lionel Messi (PSG) y Loïs Openda (RC Lens), y lo primero que hizo es tener unas palabras para su compañero Sergio Rico, arquero del PSG ingresado en Sevilla en cuidados intensivos tras caer del caballo en El Rocio.

Kylian Mbappé fue galardonado en los premios de la Ligue 1. (Foto: AFP)

"Por supuesto doy las gracias a Léo (Messi), que me ha ayudado mucho. Es un privilegio jugar en el París Saint-Germain con jugadores así. Pero también la gente entre bastidores que nos permite estar en las mejores condiciones posibles. Este récord es un placer. Siempre he querido ganar y dejar mi nombre en la historia del campeonato. Nunca pensé que ganaría tan rápido".





Solidario

"Es un placer, pero me gustaría reiterar que mis pensamientos están con Sergio Rico. Y también a nuestro director deportivo, que ha sufrido una pérdida deportiva esta semana. Quería tener un sentido de las prioridades. También me gustaría felicitar a todos los jugadores del Lens, que han realizado una magnífica temporada. También a Jonathan David, que ha ayudado a su equipo", recalcó Mbappé.





En 2024 se iría libre

Las palabras de Mbappé sobre su futuro zanjan el debate sobre este verano. No habrá culebrón, pero lo que no aclara el futbolista es lo que ocurrirá en junio de 2024.

Al futbolista se le acaba el plazo este mes de junio para ejecutar el año opcional hasta 2025, pero por lo que ha dicho en la gala no parece que lo hará. Sin embargo, que Mbappé no haya querido asegurarse ese otro año no significa que se vaya a marchar. Al menos, de momento.





