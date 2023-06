En respuesta a la suspensión que le impuso la UEFA por criticar y emplazar al árbitro de la última final de la Europa League, que perdió la Roma, su equipo, el entrenador portugués José Mourinho renunció a su cargo en un comité de la entidad europea.

El entrenador de la Roma, José Mourinho, renunció después de que el organismo rector de fútbol europeo le impuso una sanción de cuatro partidos por su comportamiento “reprochable” en la final de la Europa League que se jugó el pasado 31 de mayo.

El luso hasta este viernes formó parte de la UEFA Football Board, un comité creado en abril que está integrado por otros técnicos y figuras del ambiente. Su retiro lo hizo a través de una carta dirigida al croata Zvonimir Boban, uno de los máximos responsables del fútbol en la UEFA.





Carta de renuncia

La carta de Mourinho indica lo siguiente:

“Estimado Sr. Boban,

Al agradecerle la invitación que me ha hecho para formar parte de Consejo de la UEFA para el fútbol, lamento informarles que, con efecto inmediato, renunciaré a mi participación en este grupo.

Las condiciones en las que creía tan firmemente cuando me uní ya no son válidas y me he sentido obligado a tomar esta decisión. Le ruego que comunique mi decisión también al presidente Aleksander Čeferin.

Cordiales saludos,

José Mourinho”.





Consejo que deja Mou

UEFA Football Board es la sigla en inglés del Consejo de Fútbol que creó la UEFA en abril pasado. Reúne a entrenadores y exjugadores de élite con el objetivo de debatir ideas para mejorar el fútbol.

José Mourinho: sus polémicas declaraciones tras perder la final de la Europa League con la Roma. (Foto: Reuters)

En este comité se encuentran figuras como Rafa Benítez, Ronald Koeman, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez. Así como leyendas como Patrick Vieira y los madridistas Luís Figo y Zinedine Zidane.





Sanción que lo molestó

En días pasado, la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, anunció una sanción de cuatro juego para Mourinho. Esta comisión lo declaró culpable de emplear un lenguaje insultante/abusivo contra un oficial de partido.





Árbitro principal

En videos que circularon en las redes, se ve al entrenador portugués gritando en el parking del estadio al árbitro principal del encuentro, el inglés Anthony Taylor, “puta vergüenza, es una puta vergüenza”.

Y es que el árbitro fue decisivo al no cobrar un penal a la Roma, que habría podido cambiar el destino del partido que se perdió ante Sevilla en la tanda de penalties tras un final de 1-1.





