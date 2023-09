Después de conquistar su título 24 de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, el serbio Novak Djokovic aseguró, a sus 36 años, que se siente motivado y preparado físicamente para seguir compitiendo por los grandes trofeos, sin fijarse periodos o cifras concretas, y menos hablar de su retiro.

Novak Djokovic, de 36 años, batió al ruso Daniil Medvedev en Nueva York para acumular tres de los cuatro títulos grandes de su asombrosa temporada, y alcanzar a Margaret Court en el récord absoluto del tenis de 24 trofeos de Grand Slam.

Al vencer este domingo a Daniil Medvedev (3°) por 6-3, 7-6 (5) y 6-3, en tres horas y 17 minutos, se consagró campeón del US Open 2023, De esta manera, el serbio logró tomarse una venganza de lo que fue la definición de la edición de 2021 y alcanzó su título de Grand Slam 24.





Veterano ganador

En la categoría masculina quedan más alejados sus dos grandes rivales del ‘Big 3′: Rafael Nadal, que cuenta con 22 y planea retirarse el año que viene, y Federer, que colgó la raqueta con 20.

Novak Djokovic derrotó a Daniil Medvedev por 3-0.

Con una longevidad fuera de serie, Djokovic ha conquistado la mitad de sus 24 títulos grandes desde que cumplió 30 años, incluidos siete de los últimos 10 que ha disputado.





Adelante, siempre

“Voy a seguir adelante. Me siento bien con mi cuerpo”, afirmó Djokovic en la conferencia de prensa en Flushing Meadows (Nueva York). “Intento priorizar mi preparación para poder llegar al máximo a los Grand Slam. Son los momentos y emociones con las que me motivo cada día cuando no estoy jugando”.

Djokovic relevará al español Carlos Alcaraz el lunes en el liderato del ranking de la ATP, que anteriormente ostentó por un récord de 389 semanas.





Cosa de generaciones

Carlos Alcaraz, 16 años menor, es el único jugador que ha derrotado a Djokovic este año en un Grand Slam y se perfila como su principal rival para el próximo año.

Novak Djokovic celebra su triunfo sobre el ruso Daniil Medvedev.

La victoria en julio de Alcaraz sobre ‘Nole’ en la final de Wimbledon arruinó un nuevo intento del serbio de completar un pleno de trofeos grandes en un año, una gesta que nadie logra en medio siglo.





Quiere seguir en la cima

En Nueva York, Djokovic resurgió haciéndose con un trío de títulos en 2023 que demuestra que no está dispuesto a entregar su reinado.

“Sabiendo que todavía juego a un nivel tan alto y que gano los torneos más importantes de este deporte, no quiero dejar este deporte mientras siga en la cima”, avisó Djokovic.





Sin cifras en consideración

Djokovic sí admitió que a veces se cuestiona hasta cuándo estará dispuesto a seguir esforzándose a este nivel por mantener su dominio.

“A veces sí me pregunto por qué necesito esto a estas alturas, después de todo lo que he hecho. ¿Cuánto tiempo quiero seguir? Tengo estas preguntas en la cabeza, por supuesto”, admitió Djokovic .

“Ahora mismo no me planteo cuántos Grand Slam quiero ganar hasta el final de mi carrera. Realmente no tengo ninguna cifra”, remarcó.





Prioridad por Grand Slams

“Seguiré dándoles prioridad a los Grand Slam como mis torneos más importantes y donde quiero jugar el mejor tenis”, avanzó Djokovic. “Así que eso no cambiará. Eso seguirá igual en la próxima temporada o no sé cuántas temporadas más me quedan en las piernas. Ya veremos”.

También ante la prensa su entrenador, Goran Ivanisevic, bromeó afirmando que la insaciable sed de éxitos de Djokovic podría llevarle a participar incluso en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.





Siempre es uno más

El ex jugador croata consideró improbable que Djokovic cuelgue la raqueta si a inicios del próximo año alza el Abierto de Australia y se queda en solitario en la cima de los títulos de Grand Slam.

“Él simplemente disfruta, le gustan los retos”, afirmó. “Si gana 25, pensará: ¡Si gano 25, ¿por qué no 26?’ Siempre es uno más, algo más”.





