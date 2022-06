Ramalía Vizcarra espera dejar el nombre del Perú en lo alto y continuar con los logros en el Mundial Escolar de Ajedrez en Panamá. La pequeña de 11 años representará al país en esta competición que se celebrará entre el 10 al 19 de junio.

La ajedrecista ha conseguido campeonatos nacionales como metropolitanos y juveniles. Además, alcanzó títulos internacionales entre los que destacan sudamericanos, panamericanos y mundiales. Asimismo, obtuvo 3 distinciones WCM (Candidata a Maestra).

Ramalía Vizcarra vive en Villa María del Triunfo con sus padres. Su afición por el denominado deporte ciencia viene de su papá y hermanos quienes le enseñaron a jugar.

Ramalía y sus inicios en el ajedrez

Durante una entrevista de la niña y sus padres con El Comercio en diciembre del 2020, se conoció que ella ganó su primer trofeo a los cinco años. La pequeña alcanzó el segundo lugar de la categoría sub-7 femenino en el Campeonato Metropolitano del 2016.

“Del ajedrez, me gustan las aperturas, las tácticas y las estrategias. Me siento feliz, porque he alcanzado ser campeona metropolitana, nacional, sudamericana y panamericana. En el futuro, me gustaría ser ingeniera robótica, además de ser campeona mundial y Gran Maestra”, mencionó Ramalía en dicha oportunidad.

Además, el padre de la menor, Fred, contó cómo su hija se acopló al mundo a del virtualidad durante la pandemia. “Felizmente, mi hija se ha adaptado rápidamente a este estilo de juego. Físicamente, las partidas duraban entre una hora y media a dos horas, pero ahora, todo se da en 10 minutos. El competidor tiene que ser más ágil a la hora de pensar, y ella lo ha logrado. Tiene esa virtud. Estoy muy orgulloso”, señaló.