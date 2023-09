El seleccionado peruano, Renato Tapia, y el periodista de Movistar Deportes, Michael Succar, protagonizaron un tenso momento en redes sociales luego de la conferencia de prensa tras la derrota de Perú ante Brasil por 1-0 en la Eliminatorias rumbo al mundial 2026.

MIRA:

El futbolista de la selección peruana no tomó a bien las preguntas de la prensa que cuestionaron la presencia de Raúl Ruidíaz en el encuentro y a través de su cuenta de Twitter tildó de “asquerosa y tendenciosa” las consultas de Succar.

“ Me río por lo asquerosa y tendenciosa que es la pregunta, me había olvidado cómo son las conferencias pospartido ”, escribió el futbolista. Sin embargo, el periodista de deportes no se quedó callado y no dudo en responderle con todo para luego pedirle humildad.

“ ¿Asqueroso y tendencioso preguntar por la jugada más importante del partido? Entiendo que tu generación recibió muchos elogios y bien ganados, pero la crítica es parte del juego y veo que no la aceptas. Humildad, Renato ”, contestó Michael Succar.

Sin embargo, Tapia no retrocedió y defendió su punto de vista, argumentando que cada uno tiene su propia opinión y que la generación a la que pertenece recibe elogios por su desempeño en el campo, no por las palabras de los periodistas.

“ Es tu forma de pensar, yo tengo la mía, yo sí tengo que aguantar tu ‘crítica’, pero no puedes esperar que a todos les gusten tus preguntas, ¿o sí? ¿Es más humildad mía o la tuya? Si mi ‘generación’ recibió elogios es por lo que demuestra, no por tus palabras ”, contestó Renato Tapia.

Finalmente Martín Succar exigió respeto a su trabajo. “ Tienes todo el derecho de criticar mi pregunta, pero no la expresión “asquerosa”, es una falta de respeto a mi trabajo y yo nunca se lo falté al tuyo ”, finalizó.





TE PUEDE INTERESAR