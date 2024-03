El presidente del club Universidad César Vallejo, Richard Acuña, se unió a la queja que hizo Paolo Guerrero, por el desempeño de la terna arbitral y fue enfático al señalar que el titular de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra, tiene miedo que postule a dicha entidad.

En la víspera, Universidad César Vallejo y Cusco FC empataron 2-2, partido en el debutó Paolo Guerrero, quien se sintió indignado con el arbitraje. “Este equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me pisan, no revisa el VAR. Esta última jugada sí va a revisar. A Vélez le meten un codazo, se le hincha el ojo y no lo expulsa, le sacan amarilla. No entiendo el procedimiento de estos árbitros. Muy injusto, espero que la Federación tome cartas en el asunto con este árbitro. En vez que haya fútbol limpio, estos chicos salen a golpear”, dijo el delantero.

A su turno, Richard Acuña mostró su enfado: . “Obviamente, nos molesta que en este tipo de partidos la Federación Peruana de Fútbol quiera experimentar con nosotros. Yo creo que Agustín Lozano tiene miedo de que yo quiera postular a la FPF, por eso nos manda a esos árbitros”, dijo a ‘N60 noticias’.

A decir del también excongresista, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) siempre está al pendiente de él e incluso refirió que luego anunciar su intención de postular la presidencia de esa institución, Agustín Lozano ve con temor esa posibilidad, por lo que “programan árbitros poco capacitados para los partidos de la UCV”.

Richard Acuña también se quejó por no recibir respuesta de Agustín Lozano cuando le consultó por la programación del choque ante Alianza Atlético en Sullana. “ Yo lo llamé a Agustín hace dos días para preguntarle por qué nos programan a la 1 de la tarde contra Alianza Atlético en Sullana. Ya van 3 días que no me contesta”, refirió.

“Lo único que pedimos es equidad , que nos traten igual que a todos los equipos del fútbol peruano. Creo que el arbitraje de hoy no es el que todos esperábamos. Que nos programen en horas inhumanas para cualquier deportista en una ciudad como Sullana, no es algo equitativo porque a todos los equipos los ponen a las 2.30 de la tarde”, agregó.

