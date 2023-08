En la busca de un centrodelantero, ya que el único que hoy tiene es Andrea Belotti, la Roma lnzó este martes un ultimátum de 48 horas al Atalanta para que se concrete el traspaso del colombiano Duván Zapata, pedido expreso del entrenador de los Giallorossi, el portugués José Mourinho.

Y es que pasan los días y hay acuerdo con Duván Zapata, pero no con su club, Atalanta, que pide más dinero del que ofrece Roma.

Roma sigue trabajando en el mercado en la búsqueda de un nuevo delantero centro: de hecho, los Giallorossi actualmente solo tienen un delantero centro de posición de rol en el plantel: Andrea Belotti.

A pocos días de que finalice la ventana de mercado veraniega, los capitalinos continúan con su búsqueda.





Atalanta se resiste

El perfil identificado y en el que se trabaja desde hace alguno días ya es conocido, el colombiano Duván Zapata.

Atalanta en la Serie A 2021-22 y con Duván Zapata de titular. (Foto: EFE)

Pero la negociación se ha ralentizado debido a la lesión del centrodelantero Toure y sobre todo las dudas de un DT Gasperini que no quiere dejar ir de Atalanta a un delantero ante la baja del nuevo fichaje.





Acuerdo a media

Hoy miércoles tampoco hubo acuerdo por Duván Zapata cuenta Gianluca Di Marzio en su portal web.

De hecho, la directiva de los Giallorossi han hecho saber que seguirán negociando otras cuarenta y ocho horas: este es el plazo fijado por el club.

Si no se llega al acuerdo definitivo antes de la fecha límite, la Roma cambiará de objetivo y recurrirá a otros nombres para dar a José Mourinho el nuevo delantero centro.





Lesiones lo golpearon

A sus 32 años, quizá la última temporada de Duván Zapata no haya sido la mejor carta de presentación de su trayectoria, ya amplia, en la competición italiana, sobre todo debido a las lesiones que lo tuvieron aparatado de su equipo, la Atalanta, durante amplias fases de la temporada pasada, pero desde luego cuando ha estado en plenitud de facultades ha sido un jugador importante en la Serie A, lo suficiente como para ser pretendido y reclutado por The Special One para el equipo capitalino.





¿Fichaje cerrado?

Así lo asegura el Corriere dello Sport, Duván Zapata será nuevo jugador del equipo romanista tras cinco (seis contando la actual) temporadas en el equipo bergamasco y diez en Italia, donde ha jugado dos temporadas en el Nápoles, otras dos en el Udinese y una más en la Sampdoria.

De la Atalanta se iría con un registro importante: 91 goles anotados en 181 partidos y cuya mejor temporada fue la de su debut, en la 18/19, en la que marcó en 27 ocasiones.





