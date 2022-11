El partido México vs. Polonia cerrará la primera fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022 y hay mucha expectativa en el Stadium 974 de Doha. Tras la salida de los equipos, se realizó la ceremonia protocolar de los himnos y Alexis Vega, quien debuta en una cita mundialista, no pudo contener las lágrimas.

La estrella de Chivas de Guadalajara, que cumplirá 25 años dentro de unos días, se ha convertido en una pieza clave en el esquema del entrenador Gerardo Martino y fue confirmado como titular en el juego inicial por la Copa del Mundo, compartiendo el ataque con Hirving Lozano y Henry Martín.

De esta forma, Alexis Vega saltó al campo, con mucha emoción, y no pudo contenerse durante la entonación del himno de México: cantó a viva voz, a la vez que soltaba algunas lágrimas. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales entre los hinchas del ‘Tri’.

Recordemos que en las últimas Eliminatorias de Concacaf, el atacante marcó dos goles en los nueve partidos que disputó; mientras que registró tres anotaciones en los seis amistosos en los que participó este 2022, en los meses previos al Mundial.

El rostro de Alexis Vega 🥹que emoción 😨😰 pic.twitter.com/asJca3dBmV — Matts ®️ (@MatusPambol) November 22, 2022

FIXTURE DE MÉXICO EN EL MUNDIAL QATAR 2022

El Grupo C del Mundial Qatar 2022 está conformado por Argentina, Polonia, México y Arabia Saudita. Conoce el fixture completo:

Fecha 1: martes 22 de noviembre

FT: Argentina 1-2 Arabia Saudita - Lusail Iconic Stadium

- México vs. Polonia - Stadium 974 (11:00 a. m. hora peruana)

Fecha 2: sábado 26 de noviembre

- Polonia vs. Arabia Saudita - Education City Stadium (8:00 a. m.)

- Argentina vs. México - Lusail Iconic Stadium (2:00 p. m. hora peruana)

Fecha 3: miércoles 30 de noviembre

- Polonia vs. Argentina - Stadium 974 (2:00 p. m. hora peruana)

- Arabia Saudita vs. México - Lusail Iconic Stadium (2:00 p. m. hora peruana)