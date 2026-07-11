Donnie Yaipén tiene 25 años de trayectoria musical. Habla de los desafíos de independizarse de la agrupación familiar y el peso que conlleva su apellido en la industria de la cumbia. Estará cerca de León XIV en su próxima visita al Perú y mañana celebrará sus 3 años de solista en el Teatro Plaza Norte.

- Celebras 3 años como solista. ¿Te costó dejar el grupo familiar para iniciar tu propio camino?

Fue emotivamente difícil por todos los años que pasé junto a mi papá, acompañándolo en giras y grabaciones. Estar presente en la creación de los éxitos de Hermanos Yaipén me dio mucha experiencia. Sin embargo, llegó un momento en que necesité hacer algo propio porque me sentía retraído profesionalmente. Empecé prácticamente de cero y me he ganado a mis seguidores a pulso, lo cual es muy valioso para mí.

- ¿Qué te dijo tu papá en ese momento?

Fue un proceso de dos etapas. La primera vez que decidí retirarme, unos meses antes, mi papá se opuso y no se concretó. Luego conversamos con más calma. La orquesta tenía otra proyección; es una empresa musical con varios socios (mi tío Walter y su familia), mientras que mi papá estaba solo y yo era básicamente un trabajador más.

- ¿Llevar el apellido Yaipén ha sido un peso positivo o negativo para tu carrera?

Tiene ambos lados. No es fácil, porque muchos creen que por ser “hijo de” o “primo de” te dan todo, pero es al revés. Los grupos principales ya tienen su espacio ganado en radios y televisión, y entrar ahí como alguien que empieza es muy complicado. A veces se cierran puertas porque dicen “¿para qué queremos otro Yaipén?”. Pero musicalmente recibo muy buenos comentarios y el público me respalda.

Donnie Yaipén inició su carrera musical al lado de su padre, Javier Yaipén, a los 10 años. FOTO: Diana Marcelo / GEC

- Se ve que tienes el respaldo de tu primo Christian (Grupo 5), a diferencia de otros casos de conflictos familiares en la cumbia

Como familia nos llevamos muy bien. Con mis primos de “Grupo 5” y de “Candela” hay mucha cercanía. Aunque cada uno ve su propio negocio y no trabajamos juntos usualmente, sí ha habido apoyo moral. Por ejemplo, el “Grupo 5” me dio la oportunidad de presentarme en el “Elmer Vive” ante más de 30 mil personas cuando recién empezaba.

- En estos 3 años de solista, ¿qué ha sido lo más difícil de lograr?

Lo más difícil es el aspecto empresarial y la inversión. Para forjar una carrera con nombre propio, todo es inversión al 100 % y a veces dejas de percibir ganancias económicas inmediatas. Se requieren muchos años de trabajo para sembrar las bases y cimientos antes de ver los frutos de una carrera consolidada.

- Tienes 3 años como solista, pero ¿cuántos años de trayectoria en general?

Tengo 25 años de trayectoria musical. Acompaño a mi papá desde los 10 años y desde entonces he aprendido de todo: dirección musical, grabaciones y lo que sucede detrás de los escenarios.

- ¿Cómo surge la “Cumbia del papa”?

Todo nació de los recuerdos del padre Robert (Prevost), a quien no conocí personalmente, pero escuchaba mucho de sus obras sociales en Chiclayo durante la pandemia. Cuando recibimos la noticia que lo eligieron papa y nombró a Chiclayo, nos sentimos muy orgullosos. La creación de la canción fue muy rápida, me sentí bendecido y las ideas fluyeron para dar un mensaje de alegría y espiritualidad.

La "Cumbia del papa" es una composición que hizo en homenaje al papa León XIV. Se prepara para participar de las actividades por la visita oficial del sumo pontífice al Perú en el mes de noviembre. FOTO: Diana Marcelo / GEC

- Llegaste a cantar en el Vaticano y conocer al papa León...

No fue planeado. Yo ya tenía una gira por Europa pactada para junio y la canción se hizo viral a nivel internacional entre abril y mayo. El mismo Vaticano me escribió para pedirme permiso para usarla en un documental oficial del papa. Encantado di los permisos y pedí si por favor podía tener la oportunidad de conocerlo. Le llevé de ofrenda un manto tejido a mano en Monsefú con hilos dorados y él me bendijo.

- ¿Participarás en las actividades por la visita del papa en noviembre?

Estamos en comunicaciones, pero es muy posible que estemos presentes tanto en Chiclayo como en Lima. Además, este 12 de julio vamos a grabar un video de la “Cumbia del papa” con más de 300 niños de los Scouts del Perú y lo vamos a lanzar el próximo mes como una edición especial.

- ¿Qué novedades se vienen para tu carrera y tu próximo show en el Teatro Plaza Norte?

Estamos preparando un show diferente con canciones nuevas y un número especial por Fiestas Patrias y la “Cumbia del papa”. Se viene una gira por Estados Unidos el próximo año y una colaboración con un artista internacional colombiano. Además, grabaremos el show del teatro para lanzarlo próximamente.

- Tienes tres hijos, ¿alguno sigue tus pasos musicales?

A los tres les gusta mucho. Mis hijas mayores ya cantan y tocan instrumentos, y el más pequeño para metido en el estudio. Los niños de esta generación Yaipén ya nacen con ese “chip” de gustarles la música.

- Finalmente, ¿qué importancia le das a la formación profesional frente al talento natural?

El talento es esencial, pero la disciplina y la formación son fundamentales si quieres convertir esto en una empresa.

ALGO MÁS

Este sábado 11 de julio Donnie Yaipén celebrará sus 3 años de carrera como solista en el Teatro Plaza Norte. Entradas en Teleticket.