Creció rodeada de una familia futbolera, convirtiendo al deporte rey en parte de su vida. Eso sí, no se imaginó vivir de ello. Andrea Closa es hoy una reconocida periodista deportiva que la rompe en el programa “Fútbol Como Cancha” de RPP.

Su camino estuvo lleno de obstáculos, los cuales superó y, al mismo tiempo, demostró que su pasión es más fuerte que sus problemas. Con carácter, inteligencia y simpatía, la joven de 29 años ahora es una voz autorizada cuando se pide información de Universitario de Deportes.

- ¿Cómo surgió la idea de ser periodista deportiva?

Quería ser periodista, tenía duda si periodista o psicóloga. Estudie comunicaciones y en noveno o décimo ciclo me llega la posibilidad de entrar a “Depor”. No la pensé por tres motivos, el primero por las prácticas, luego porque amaba el fútbol y tercero porque seguía al diario, yo iba a la universidad siempre con mi periódico. Amo escribir.

- ¿Alguien de tu familia influyó en tu decisión?

De chiquita no tanto, como otras personas sí, quizás. Ya de grande. un poco más, sí influye mi familia, en especial dos personas. Una mi abuelito que era muy hincha de la “U”. Siempre contaba que conoció a Lolo, pues él jugó en reserva y tenía un montón de anécdotas. La otra es mi mamá, pero no como tan fanática porque no pude ir al estadio hasta muy grande. Crecí con mi hermana y con mi mamá, éramos tres chicas y le daba mucho miedo llevarnos al estadio.

- ¿Tu abuelito pudo verte como profesional?

No, eso fue súper triste y nostálgico. Empecé a cubrir a la “U” en finales del 2014 y mi abuelito falleció a mediados del 2014. Recuerdo que una vez fui al Monumental como parte de “Depor” para entrevistar a Chumpitaz, a Rainer Torres y Raúl Ruídiaz. Para ese entonces él estaba súper mal, no abría los ojos ya, y yo entré al cuarto y le dije “Abuelito, he entrevistado a Héctor Chumpitaz”, no sé si lo escuchó, pero bueno, él al día siguiente falleció.

- ¿Qué prefieres? ¿Redactar, reportear o conducir?

Me encanta lo que hago ahora, la radio, en RPP, pero para mí la base de todo es escribir, y si tengo que elegir uno de los tres, te diría escribir porque es la manera en la que más puedo expresar lo que siento. La tele no me gusta mucho, no es tanto para mí.

-¿Te animarías a escribir un libro?

Es mi sueño, pero todavía creo que puedo hacerlo, tengo muchas ideas en mente y no tiene que ver necesariamente con lo deportivo. Estoy siendo parte de un proyecto escrito con más personas, pero bueno esperemos que pueda salir bien y poder haber dado un pasito más a ese sueño.

- ¿Qué se siente cubrir a un club grande como la “U”?

Es una presión constante, es un equipo que genera tanto. Es como una lucha con uno mismo por cuidar tener una información, una competencia fuerte entre distintos medios, incluso con los mismos hinchas. Lo otro es la exposición, por eso me alejé de las redes sociales, porque hay mucha gente que se siente con la atribución de decirte de todo detrás de la pantalla. A mí me gusta muchísimo informar, pero no que se metan conmigo, se pueden meter con mi trabajo, pero no conmigo y menos con mi familia.

- ¿Manejaste alguna situación incómoda?

Nunca falta, cuando empecé a cubrí la “U”, había comentarios que llegaban de algunos compañeros y colegas. También había comentarios que entiendo eran sin malicia. Por último, en redes nunca faltan, pero en realidad nada de que pueda decir que me haya afectado a excepción de un tema que no quisiera tocar más.

Está comprometida con el desarrollo del fútbol femenino en el país y tiene un programa en el canal de YouTube de RPP en el que habla de esta disciplina.

- ¿Hace cuánto te alejaste de las redes?

Eso fue hace más o menos dos años, porque hay gente que se toma muy personal, creen que como cubro un equipo soy anti otro club. Desde que soy periodista cambió mucho mi forma de pensar y de ver las cosas. Ya no escribo en Twitter como antes, por ahí a veces, pero hay varios detrás de los teclados que se siente con la capacidad de decirte de la A-Z. Me da mucha pena porque hay gente que me seguía por la información, pero es un tema de tranquilidad mental porque soy más peleona (se ríe).

¿Ahora las mujeres tienen mayor oportunidad de desempeñarse en el rubro?

Sí, el hecho que nosotras más hablemos también y nos hagamos sentir importantes. Así como hay mujeres que saben y no saben, también hay hombre que sí saben y otros que no, es un tema que no tiene nada que ver con el género. Eso ya está cada vez más claro y permite que las chicas tengan más espacio.

- Estas trabajando mucho el fútbol femenino, ¿observas un crecimiento?

Sí, definitivamente, estamos mejorando, pero a nivel de otros países estamos lejos. El hecho de tener una liga como tal, que se televisen los partidos, de que haya mejoras como el ascenso o descenso, es una manera de formar en serio a un proyecto que ya se está volviendo una realidad.

- ¿Qué opinas sobre la decisión de Sporting Cristal de contratar a Doriva Bueno?

No estoy muy enterada de lo que paso en la interna, pero lo que entiendo es que el entrenador tuvo una relación sentimental con una de sus jugadoras que estaban en la selección y que pertenece a Sporting Cristal. Yo creo que hay un conflicto de intereses, pero que con profesionalismo quizás se puede sacar adelante. Le daría el beneficio de la duda, siempre que no se aproveche de este vínculo para poder facilitar algunos minutos o titularatos por encima de otras chicas.

- ¿Cómo ves el trabajo que vienen haciendo clubes como Sporting Cristal, Alianza y Universitario con el futbol femenino?

Yo creo que hoy en día que el club que mejor se maneja y mejores oportunidades le da al plantel femenino es Alianza Lima. Un detalle no menor es que Alianza hace dos o tres años no competía a la par de Universitario y Cristal, de los equipos que tienen mayor popularidad del futbol peruano en general. Creo que ahora Cristal se está quedando, Universitario se mantiene y Alianza pisó el acelerador desde que contrató a Sisy Quiroz.

- ¿Qué cosas crees que se podrían mejorar?

Hace poco hablaba con una futbolista de Alianza Lima, que, por tema de pandemia, supuestamente, las chicas no pueden usar el gimnasio, pero los chicos sí. Yo creo que es algo que podría manejarse. No pido que implementen un gimnasio solo para el equipo femenino, pero quizá que desinfecten el lugar, que realicen horarios o que consigan un par de máquinas que puedan utilizar en el plantel femenino. Así que hay cositas por ahí que podemos mejorar, esa es una, las canchas son otras, la preparación también si se le da mayores facilidades al entrenamiento y la logística, en general.

¿Juegas fútbol?

Soy muy mala, me hubiera encantado saber, lo intenté en el colegio. A mí puedes tenerme de espectadora, si juegas conmigo, jugarás con diez (se ríe).

Además de disfrutar de la radio, a la periodista de 29 años le gusta escribir.

- ¿Cuál fue la experiencia más agradable que hayas tenido en tu carrera?

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Me tocó cubrirlo presencialmente y fue una de mis mejores experiencias junto con la final de la Copa Libertadores aquí en Lima, entre River Plate y Flamengo. Fue muy enriquecedora, no solo por ver la disciplina de cada deporte, sino también conocer la historia de cada deportista que no tiene la visibilidad y el apoyo que tiene un futbolista.

- ¿Te ha tocado ya viajar para cubrir a la selección?

Sí me tocó viajar. Fui el año pasado a Quito, mi primer viaje en el periodismo al extranjero, fui sola y fue una experiencia bravaza, más aún porque regresamos con un triunfo.

- ¿Te ves en Qatar 2022?

La verdad es que sí quisiera, ¿quién no? Es cubrir un Mundial; pero, con sinceridad no me veo porque aquí en “RPP” hay un compañero mío que tiene la mayor fuente que es Kevin Pacheco y él es el que suele encargarse de la cobertura de la selección. Siento que él se merece ir a Qatar.

- ¿Crees que clasifiquemos al Mundial?

Espero que de todo corazón que sí, tenemos armas, se vienen dos partidos, sobre todo uno. No quiero menospreciar a nadie, pero de visita creo que es el duelo más importante y complicado de sumar. Uruguay será clave, no me animaré a decir si clasificamos de forma directa o al repechaje. Esperemos que el equipo llegue con la mayor cantidad de jugadores disponibles para poder afrontar estos dos partidos.

- ¿A quién pondría como ‘9′ de la selección?

Creyendo que Paolo Guerrero todavía no está al 100%, Gianluca Lapadula es el delantero, sin dudas, pero en el caso que Lapadula no pudiera estar, que ojalá que no pase, para mí por características que se asimilan por la movilidad, la asociación y participación en las jugadas es Álex Valera.

- ¿Y Santiago Ormeño?

Santiago Ormeño no tuvo un buen desempeño en este último partido ante Ecuador. Creo que es un jugador que sí te puede servir, pero tiene características muy distintas. A Ormeño no le puedes pedir mucha movilidad porque no la tiene, a él le tiene que tirar el balón al pie, entonces eso como que limita un poco más. La selección peruana tiene un juego que no sé si se acomode al estilo de juego de Santiago Ormeño, se tiene que jugar de cierta manera para que él pueda aprovechar los balones detenidos.

- ¿Qué les dirías a esta nueva generación de periodistas, sobre todo las mujeres que desean desenvolverse en el mundo del periodismo deportivo?

Que sean fuertes mentalmente porque escucharan muchas críticas, pero de todo se aprende, que no sientan que no saben, no hay vergüenza, ni miedo. Si les apasionan lo que están haciendo los sacrificios van a volver completamente la pena.