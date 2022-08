La última vez que Flavio Maestri fue entrenador de un club de fútbol, la selección peruana aún seguía con el trauma de no poder volver a un Mundial de Fútbol y Ricardo Gareca recién tomaba las riendas de la bicolor. Y es que la última experiencia del “Tanque”, ex goleador de la blanquirroja y de Alianza Lima y Sporting Cristal, fue en 2015, cuando dirigió Willy Serrato. Quizá es por eso que a más de uno sorprende que el ex delantero se convierta en el nuevo entrenador de la Selección peruana Sub 23.

Antes, Flavio Maestri había dirigido al Bolognesi, en 2014 en Copa Perú. Pero su última experiencia como entrenador fue en 2015. Apenas dirigió 3 fechas a Willy Serrato , donde sacó tres empates (dos como local y uno como visitante). Tras ello, la dirigencia le dio de baja aludiendo a “malos resultados”, aunque el propio entrenador reveló que el real motivo fue por temas económicos.

Desde entonces, el ex goleador de Alianza Lima no ha vuelto a entrenar más. Recientemente explotó su figura como comentarista deportivo. Pese a ello, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya tendría decidido que sea Maestri el nuevo entrenador de la Sub 23, esto seguramente con el visto bueno de Juan Reynoso, entrenador de la selección mayor.

Eso sí, en 2021 se convirtió en asistente de Víctor Reyes, quien es técnico de la Selección Peruana Sub 17.

El mismo Juan Carlos Oblitas confirmó lo de Maestri hace unos días en conferencia. Incluso este martes, en el arranque de los entrenamientos de la Sub 23, Maestri estuvo presente -aunque no dirigió- y compartió espacio con Juan Reynoso.

La pregunta cae de madura: ¿Por qué Maestri?

Flavio Maestri no tiene experiencia amplia como entrenador. Apenas dirigió dos clubes y por corto tiempo, peor aún en Segunda División. No ha dirigido en Primera ni tiene experiencia en fútbol formativo. Sin embargo, ¿por qué es el elegido de la FPF?

Para empezar, Maestri tiene el visto bueno de Juan Carlos Oblitas y, entendemos, también el OK de Juan Reynoso. Es un exfutbolista de muy buen trayectoria en el medio local y fue figura de la selección peruana. Fue dirigido por Juan Carlos Oblitas. Su trayectoria puede generar en los seleccionados una motivación extra.

Además, ya en otras categorías se ha elegido ex futbolistas. Tal es el caso de la Sub 20, que es dirigida ahora por Gustavo Roverano . Ahí estuvo de asistente técnico Flavio Maestri. Quien también trabaja en Videna es Carlos Fernández, otro ex futbolista.

“Tener a Flavio Maestri como entrenador en la Sub 23 me sirve muchísimo”, fue lo que declaró Matías Succar, delantero convocado a la Sub 23. Por ahora, su primera prueba de fuego será el 31 de agosto cuando enfrente a Chile en amistoso.