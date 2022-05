Talía Azcárate se enamoró del fútbol a temprana edad gracias a una “pichanga” de su papá. Aquel primer contacto con una “canchita” le permitió abrir un camino lleno de oportunidades, llegando inclusive a defender a la selección peruana, y finalmente, en convertirse en uno de los más grandes iconos femeninos del periodismo deportivo en el país.

Talía estudió Comunicación y Marketing. Sin embargo, su gran talento y sabiduría hacía el deporte rey la llevó a los medios de comunicación. Hoy, con más de seis años en televisión, la conductora y comentarista deportiva la ‘rompe’ en “DirecTV Sports” y “Latina Deportes”.

¿Cómo comenzó tu pasión hacia el fútbol?

Por mi papá, él era una persona que jugaba fútbol en exceso, y mi mamá sufría porque los fines de semana siempre jugaba partido. Entonces, un día mi mamá le dice a mi papá: “Bueno, si vas a ir a jugar, llévate a Talía”, para esto yo tenía como 4 años. Bueno, me lleva y casi todos eran hombres, los papás llevaban a sus hijos. En ese entonces, en el ínterin los hijos fueron a jugar una “pichanga” y me llaman, esa fue la primera “pichanga” en mi vida, y me encantó. Desde ese sábado no dejé de acompañarlo.

Estando muy niña, ¿decidiste jugar por cuenta propia en otro lugar?

Empezó mi búsqueda en algún lugar donde yo pueda jugar, pero en esa época era muy difícil, era 1995 maso menos y encontrar un equipo de mujeres era una misión imposible. Mi papá en uno de los equipos que jugaba era el Circolo, y bueno, Edgar Teixeira, que es un técnico de menores jugaba ahí y él dirigía la categoría 89 y 90. Ahí estaba “Yoshi” Yotún, Adrián Zela, “Luchito” García, Oscar Vega, varios que llegaron a primera. Me invitaron al campeonato a pesar de que en las bases decían que una mujer no podía jugar. Lo jugué y me encantó como experiencia, pero no era sostenible en el tiempo, tenía que seguir buscando dónde podía jugar.

¿En el colegio jugabas fútbol?

En el colegio, yo estuve cuando se jugó el primer ADECORE de mujeres. Recuerdo que el profesor me mandó a armar el equipo de fútbol femenino, y cuando hablábamos con las chicas de otros deportes, muchas veces la negativa estaba en la casa. La gente tiende a estereotipar demasiado.

¿Cómo llegaste a la selección peruana?

Yo llego a la selección a los 14 años, me pasa la voz Cote Parro, que juega ahora en la César Vallejo. Estábamos en distintos colegios, pero siempre nos juntábamos para jugar, ella ya estaba en la selección y me avisa sobre una convocatoria para el Sudamericano de Chile. Al final fueron como 50 chicas, yo metí tres goles y me quedé. Quedamos 23.

¿Qué es lo que más recuerdas de aquel Sudamericano Sub 20?

Yo ya tenía 15. Entrenábamos tres horas diarias y seis horas, doble turno cuando se acercaba la fecha del Sudamericano. Yo tenía una ilusión enorme, para mí representar a mi país era un orgullo. En ese Sudamericano nos fue súper bien, le ganamos a Chile en casa. En ese partido, eran como 10 mil, 15 mil personas en el estadio y yo no lo podía creer, en esa época ni de casualidad pasaría en Perú.

En ese tiempo, ¿cómo era jugar el fútbol femenino?

La retribución era nula, te estoy hablando de cinco soles de viáticos diarios, y había chicas en esa época que tenían 19 y estudiaban, y con cinco soles era imposible. Por eso hay admiro a las chicas con las que yo he jugado en el 2004 y siguen. Ahora, las condiciones mejoraron exponencialmente.

¿Por qué decidiste dejar la selección?

Ya cuando entro a la universidad, estudié Comunicación y Marketing, para mí ya era imposible llevar las dos cosas en paralelo. Tomé la decisión de dar un paso al costado, pero disfruté muchísimo esa etapa.

¿Crees que tu experiencia como jugadora te ha ayudado en el ámbito laboral?

Me ayuda porque he visto y vivido cómo es estar con la selección, cómo es entrenar con la selección, estar en un camerino, qué se vive, cómo son las relaciones ahí. Hay muchas cosas adentro que me han ayudado en mi trabajo.

Estudiaste Marketing y terminaste en periodismo, ¿cómo así?

Yo estaba practicando en una consultora de Marketing y era viernes en la tarde casi noche, me había echado una siesta porque había vuelto de trabajar. A la hora de levantarme veo bastantes llamadas perdidas. Entonces, devolví la llamada y era Gustavo Barnechea, me habla sobre el Mundial de Canadá 2015, que Latina tenía intención de transmitirlo en digital y en la programación televisiva. Fui a las 9:00 a.m. al canal e iniciamos ese mismo día, era un sábado, que fue la inauguración.

Primera vez en TV, ¿cómo fue la experiencia?

Yo en mi cabeza decía: “Este es el panorama ideal”. Estaba súper convencida que lo podía hacer. Esa situación me hizo pensar que, cuando uno tiene una oportunidad, nunca puede decir que “no” por miedo, así sea con miedo, aceptarlo y seguir para delante, me enfoque en disfrutarlo y no en el miedo que sentía. Al final, resulta que el Mundial fue un éxito, salieron muy bien las transmisiones.

Después del Mundial Femenino, ¿cuál fue tu siguiente propuesta?

A raíz de eso yo me planteé y dije: “Esto es lo que a mí me gusta hacer, si yo logro colocarme de lleno a esto, voy a disfrutar mi día a día”. Después del Mundial, vinieron los Juegos Panamericanos 2015, que me encantó. Entonces, yo me dije a mí misma “Voy a intentar un año, si no lo logro, voy a trabajar en Marketing”. Después de los Panamericanos, a los meses me llaman de GolPerú, recién iban a abrir el canal que la programación era fútbol 24 horas.

Estuviste cuatro años ahí...

Entré en el 2016 y fue una super experiencia. Martín Cassana era mi partner, yo hacía el noticiero de las 6:30 a.m. y el de la 1:00 p.m., y abrí, fue el primer programa de la programación de GolPerú cuando comenzó. Estuve casi cuatro años, hasta que en el 2019 DirecTV me hace una propuesta súper interesante. Ahí tenían los derechos de los eventos internacionales y, bueno, GolPerú el torneo local.

Justamente en una Sudamericana te convertiste en la primera comentarista mujer en el torneo...

Yo me enteré después de la transmisión. En los periódicos sacaron varias notas y ahí me enteré, yo no sabía. Ahí supe la magnitud que significaba por la repercusión que hubo. Recuerdo que fue Sporting Cristal-Unión Española en Matute.

En tu experiencia como comentarista, ¿cuál ha sido el partido que más recuerdas?

La Copa América fue un sueño absoluto. Estoy absolutamente agradecida con DirecTV, y esa Copa América todo se dio, llegamos a la final, demasiada gente. Abajo estaba Diego La Torre con el ‘Pollo’ Vignolo, a mi izquierda Sarín, a mi derecha Varsky, y yo era la única mujer. Hasta hoy, la Copa América ha sido el logro más fuerte de mi carrera.

¿Alguna vez te imaginaste obtener tantos logros en tu carrera?

A veces me pongo a pensar dentro de mi carro en todas las cosas que se han venido dando en mi carrera profesional de forma tan rápida y solo queda agradecer. Todo se me dio y muy rápido. Si tú me preguntabas de niña cómo me veía en el futuro, yo creo que mi presente superó ampliamente mis expectativas.

¿Qué opinas acerca del incremento de mujeres en el Periodismo Deportivo?

Me encanta, yo he hecho un canal de YouTube que se llama: “Ellas inspiran”. Una de las cosas que más me marcó estando en la Copa Sudamericana es que un papá me escribió por Instagram agradeciéndome porque yo estaba abriendo un camino para su hija. Eso es lo que yo pretendo, que generaciones futuras puedan tener un camino más fácil que quizás no lo tenían, porque cuando no hay muchos que lo hayan hecho o nunca ha pasado, lo ves mucho más difícil y te desanimas.

¿Sientes que estas cumpliendo un rol importante en la repercusión del futbol femenino?

Desde que yo estuve en la selección, siempre tuve esa responsabilidad por dar una difusión al futbol femenino. De hecho, en el 2019, DirecTV apostó por pasar las tres finales del futbol femenino y fue una locura, récord de espectadores, familias completas en el estadio. Yo hice esa transmisión embarazada, la verdad, que yo no sabía antes si iba a estar viva para ver esto. El crecimiento ha sido exponencial, el hincha ya conoce a las jugadoras y se sienten identificados con ellas. La televisión te da eso.

Hablando de la selección peruana a puertas del repechaje, ¿Perú llega a Qatar 2022?

Siempre tuve la sensación de que Perú iba al Mundial, mucho antes de iniciar el proceso de Eliminatorias. No me preguntes porqué, ha sido una montaña rusa de emociones, pero estoy convencida que vamos a estar en Qatar. Por mí fuera que Gareca se quede al mando de Perú toda la vida.

¿Qué opinas acerca del tema de Byron Castillo?

Yo siempre digo que hay que enfocarnos en el repechaje. Pase lo que pase, nosotros tenemos el quinto lugar, a menos de que el fallo se de manera distinta y pasemos directamente, que, si pasa en buena hora y vamos directo, pero es un tema que involucra principalmente a Ecuador y Chile.

En estos momentos, ¿cuál es tu gran sueño?

Mi mayor sueño profesional, sin dudas, es comentar el Mundial de Qatar 2022. Creo que es una gran posibilidad. Espero que las cosas se vayan dando, pero bueno, vamos paso a paso. Primero el repechaje.