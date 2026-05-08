Si no puedes o no deseas usar hormonas, existen alternativas efectivas para aliviar los síntomas de la menopausia. Desde la alimentación, es importante priorizar proteína en cada comida e incorporar fibra a través de verduras, frutas, avena y menestras, ya que contribuye al metabolismo y al equilibrio intestinal, que también influye en las hormonas.
Incluye alimentos con fitoestrógenos como soya, linaza y garbanzos; en algunas mujeres pueden ayudar a reducir los bochornos. Mantente bien hidratada y limita alcohol, café y picantes si notas que intensifican la sensación de calor.
El ejercicio es importante: combinar entrenamiento de fuerza para mantener músculo y metabolismo con caminatas regulares puede marcar diferencia. Dormir bien forma parte del mismo proceso de cuidado.Existen opciones médicas no hormonales, como ciertos antidepresivos en dosis bajas o gabapentina, que pueden disminuir los bochornos.
Lo importante es probar junto al profesional, observar la respuesta y ajustar. No todas las mujeres reaccionan igual, pero con una estrategia adecuada es posible mejorar los síntomas sin recurrir a hormonas.