El escándalo entre el futbolista de la selección peruana, Sergio Peña, y su aún esposa la modelo e influencer Valery Revello no tiene cuando acabar y es que la pareja se sigue lanzando los verdaderos misiles a través de las redes sociales.

Esta vez Valery Revello se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando, de pronto, se entera que Sergio Peña la había dejado sin el servicio de Netflix.

Valery Revello estalló en vivo al ver que a su cuenta le habían cambiado la clave y que ya no podía ver más sus series y películas favoritas a través de esta plataforma.

La mamá de la hija de Sergio Peña disparó contra el seleccionado de Ricardo Gareca y lo tildó de “ridículo” y “rata”. En las imágenes, se ve que Valery Revello va interactuando con los usuarios cuando un amigo le dice: “Oye, no tienes Netflix”.

Ella respondió de inmediato: “Anda, no. Ayer he visto, nooo”. Luego de unos segundos, Valery Revello se sorprende al ver que realmente no tiene Netflix.

“Se fue en floro, qué rata. Haber actualiza, se pasó este brother, no lo puedo creer, ¡qué ridículo”, despotricó Valery contra Sergio Peña.