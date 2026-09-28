Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2025 muestran que el 54 % de los estudiantes peruanos utiliza chatbots de inteligencia artificial (IA) al menos una vez por semana para aprender.

El dato plantea un desafío para docentes y familias: acompañar su uso para que estas herramientas apoyen el aprendizaje sin sustituir el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico.

En ese sentido, Lourdes Zeballos, gerente general de Intecnia STEAM Education, considera que restringir el acceso a la tecnología no resuelve por sí solo el desafío, ya que los estudiantes conviven con estas herramientas dentro y fuera del colegio.

Por eso, destaca que, más que centrarnos únicamente en prohibirlas, necesitamos enseñarles a utilizarlas con criterio: cuestionar la información, verificarla, experimentar y construir sus propias respuestas, de tal forma que la tecnología sea un medio para desarrollar pensamiento crítico, creatividad y capacidad para resolver problemas, y no un sustituto del aprendizaje.

Desde esta perspectiva, el enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) permite trabajar habilidades para que la IA acompañe el proceso de aprendizaje sin reemplazarlo. Zeballos recomienda a padres y docentes poner énfasis en cinco capacidades:

1. Pensamiento crítico: Enseñarles a cuestionar las respuestas de la IA y contrastar la información antes de asumirla como correcta.

2. Formulación de hipótesis: Pedirles que planteen primero qué creen o cómo resolverían un problema antes de consultar una herramienta.

3. Resolución de problemas: Utilizar la IA para explorar alternativas y buscar soluciones, no únicamente para conseguir una respuesta.

4. Creatividad: Incentivar primero las ideas propias y utilizar después la IA para desarrollarlas, contrastarlas o mejorarlas.

5. Colaboración: Promover el uso de la tecnología para investigar, intercambiar ideas y construir soluciones junto con otros.

Este aprendizaje también forma parte de un desafío más amplio: la ciudadanía digital. Además de saber utilizar herramientas de IA, los estudiantes necesitan aprender a cuestionar la información que reciben, verificarla, proteger sus datos y actuar con responsabilidad en Internet.

Estas capacidades fueron parte del enfoque que Intecnia STEAM Education llevó a la Hackathon en Tecnologías Digitales 2026 del Ministerio de Educación, donde el uso de la tecnología estuvo vinculado al desarrollo de soluciones y habilidades para desenvolverse en entornos digitales.

Finalmente, Zeballos expone que el acompañamiento también debe extenderse al hogar. “No se trata de que padres y docentes sean expertos en inteligencia artificial, sino de ayudar a los estudiantes a preguntarse si lo que reciben es correcto, cómo pueden comprobarlo y qué pueden crear a partir de esa información. Necesitamos formar ciudadanos digitales capaces de crear, cuestionar, protegerse y pensar”, concluye.