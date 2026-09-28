¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 28 de septiembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

Hoy será una jornada activa, así que debería hacer uso de lo mejor de su energía en la toma de decisiones importantes. Manos a la obra.

TAURO

No se deje vencer por la pereza, ya es hora de comenzar a demostrar lo mejor de sus aptitudes profesionales. Busque dejar atrás a la competencia.

GÉMINIS

Su situación profesional puede dar un giro importante en estos días. Debe estar atento y ser muy cauto al momento de discutir con alguien.

CÁNCER

Su pareja le ayudará a tomar una decisión que lleva tiempo queriendo hacer. Debe confiar en los demás, no todos están en su contra. Suerte.

LEO

Tendrá altibajos en el trabajo y en su relación de pareja. Esto podría hasta quitarle el sueño. Resista y solo deje que el tiempo ponga todo en su lugar.

VIRGO

Tiene que exponer a la pareja esos temas puntuales que le están incomodando. Verá que llegan a un acuerdo. Sentirá una gran paz interior.

LIBRA

Recibirá un insólito reclamo de parte de su pareja que le cambiará el humor por el resto del día. No responda en caliente. Hágalo por la noche.

ESCORPIO

Cuide sus finanzas, alguien le propondrá un negocio que no será nada rentable para usted por más que le pinten pajaritos en el aire. Está advertido.

SAGITARIO

Cometerá en el trabajo los mismos errores de los que debería haber aprendido. Mire atrás y a partir de allí cambie la situación a su favor.

CAPRICORNIO

Debe ser firme y exponer sus ideas con argumentos en el trabajo. Muchas veces no le toman en cuenta porque no usa las palabras adecuadas.

ACUARIO

La pareja ha logrado un clima de paz y amor que los guiará por el camino adecuado. No haga planteos sin sentido en el trabajo por salir del paso.

PISCIS

Es el momento para demostrar lo mejor de sus cualidades en el trabajo. Si lo logra será reconocido por sus superiores. Manos a la obra.