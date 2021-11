galeria







El domador de perros. Para Giancarlo Alva un ex militar de 38 años y padre de familia el amor hacia los perros, no tiene límites. Desde hace un tiempo tiene una misión muy importante: Rehabilitar canes con conductas agresivas. Para Giancarlo, a pesar de ser una persona con discapacidad esto no es un obstáculo para realizar su trabajo, al contrario, lo hace con el sumo compromiso de ayudar a las familias que pasan por estos problemas.