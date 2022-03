Todos los que tenemos un perro o un gato de mascota sabemos lo que esto implica: una casa llena de pelos. Quitar los pelos de la ropa antes de meterla a la lavadora es importante para que tu día de lavado sea exitoso. Además, también evitarás que los filtros se llenen de pelos o surjan averías en tu electrodoméstico.

Y es que, con el paso del tiempo, los pelos pueden llegar a acumularse en los filtros y desagües de la lavadora, dificultando cada vez más el lavado. Por eso existen unos trucos caseros para quitar pelos de la ropa en la lavadora. De este modo, no volverán a ser un problema si tienes mascotas en casa.

Cómo quitar pelos de la ropa en la lavadora

Si lo has probado todo y ya no sabes cómo quitar los pelos de la ropa en la lavadora, no te pierdas los siguientes remedios caseros.

1. Rollo adhesivo

El primero de los trucos para quitar pelos de la ropa en la lavadora consiste en prevenir, es decir, debes intentar que lleguen al tambor del electrodoméstico la menor cantidad posible de pelos. Para ello, puedes optar por el clásico rollo o cepillo atrapapelusas, de los que venden en los supermercados.

2. Esponja

Una esponja de baño se puede convertir en otro de los mejores hacks para quitar pelos de la ropa en la lavadora. Prueba a meterla entre la ropa sucia dentro de la lavadora. Solo no cargues demasiado el electrodoméstico para que la esponja pueda moverse sin dificultad y cumpla bien su función.

3. Paño de microfibra

Los paños de microfibra también son de gran ayuda para quitar los pelos de la ropa en la lavadora. Antes del lavado, humedece el paño y pásalo por las prendas que quieras dejar libres de pelos.

Además, si sacudes el trapo después y lo introduces en la lavadora para realizar el lavado, atrapará los pelos que hayan podido escapar. Es mejor que utilices uno de color blanco para evitar que destiña.

4. Guantes de goma o látex

Otro de los trucos para quitar pelos de la ropa en la lavadora es usar un guante de los que usas para los platos. Para ello, póntelo, humedécelo con un poco de agua y pásalo por las prendas con pelos. La goma mojada crea un efecto de electricidad estática, de forma que los pelos quedarán en el guante.